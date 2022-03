Sasha Sokol: Mauricio Martínez recuerda hostigamiento de Toño Berumen contra la ex Timbiriche

Antonio Berumen, mejor conocido en la industria del entretenimiento en México como “Toño”, fue un productor musical que en los 90 lanzó con éxito a agrupaciones como “Magneto”, “Mercurio” y “Kairo”, entre otros proyectos musicales. Y ahora que Sasha Sokol habló de su historia de abuso por parte del también productor Luis de Llano, el actor y cantante Mauricio Martínez se solidarizó con la ex Timbiriche y a través de su cuenta de Twitter, narró un incómodo momento que tuvo con Toño Berumen.

“Si un hombre de 39 años seduce y enamora a una niña de 14, eso se llama abuso y además es un delito muy grave. Nada de ‘búsqueda de una imagen paterna’", refirió Martínez, pues De Llano fue lo que le externó a Yordi Rosado cuando habló de su relación con Sasha. “Ahí no hay absolutamente nada paternal. Le destrozaron la vida a una niña. Y se atreven a decir que el catálogo no existe…”

“Fuertísimo el hilo de Sasha. Era un secreto a voces. Yo soy de otra generación y cuando conocí a Luis (Operación Triunfo 2002) él ya no tenía el poder que tuvo en los 80’s o 90’s. De terror imaginar el mundo que habría encontrado en Televisa de haber llegado 10 o 15 años antes”.

Entonces, relató el hostigamiento del que fue víctima por parte de Berumen: “El mismo año de ‘Operación Triunfo’ (reaily en el que estuvo), estudié 6 meses en el CEA. Un compañero que sabía que también cantaba me presentó a Toño Berumen… pregúntenle cómo le fue el día que se le fue la mano a donde no debía a ese cerdo. Yo era un adulto de 23 años y me pude defender. ¿Pero cuantos no? Por eso no le creo NADA a (Eduardo) Verástegui. Él sigue en contacto con Berumen y se hacen los de la vela perpetua. ¡Toño hasta trabajó (o trabaja) con el Vaticano! Pero bien que tenía cámara en el baño para ver a jóvenes bañarse. A mí nadie me lo cuenta. Yo lo vi con mis propios ojos”.

Sin embargo, reiteró que en la empresa Televisa sí hay gente profesional y correcta. “No, no todo Televisa ‘está podrido’ como he leído varías veces por aquí a raíz del hilo de Sasha. Yo conocí a grandes personas en esa empresa que hasta el día de hoy son amigos cercanos y muy queridos. Y son personas profesionales con carreras y ética intachables. No generalicen”.

Más tarde compartió que lo han estado buscando distintos medios para que ofrezca declaraciones. “Me han hablado de siete medios mexicanos en la última hora. Todo está ahí en mis tuits. No pienso dar entrevistas al respecto. No perdamos el foco. Aquí la víctima es @SashaSokol.

No desvíen el tema y no minimicen su caso. Es muy valiente y requiere de todo su apoyo. Yo no tengo nada que ver con su caso y no me corresponde hablar al respecto. No es mi amiga, no la conozco pero aun así la apoyo al 100%. Créanle a las víctimas. Del otro tema, está más que claro en mis tuits y no hay nada más que agregar. Les mando un abrazo muy fuerte desde NY. ¡Que bárbaros!”.

Hace casi un año otros medios como “Chisme No Like” y “TV Notas” habían publicado que Berumen había hecho prácticas en la que incurría en acoso sexual e intento de abuso, además relacionados con temas religiosos donde incluía a seminaristas y a los integrantes de sus bandas.

MF