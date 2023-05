En las últimas horas, Santa Fe Klan ha estado en el ojo del huracán en las diferentes redes sociales luego de que ha compartido varias fotografías íntimas junto a Karely Ruiz, con quien estará lanzando un tema musical, únicamente en la plataforma de Only Fans.

Santa Fe Klan ha recibido miles de comentarios tras la supuesta relación con Karely Ruiz, y ahora a este tema se ha unido nada más y nada menos que Fofo Márquez, influencer que anteriormente tuvo algunos problemas con la joven de multimedios.

Fofo Márquez le mandó un mensaje al intérprete de "Así soy", en donde le advirtió sobre Karely Ruiz, de quien afirma que solo está desesperada por obtener fama y dinero, misma situación que le hizo su expareja Maya.

"Esta Karely se ve que está desesperada por fama por monetización y te puedes dar simplemente cuenta de eso por conductas… Aplicó la que Nazor aplicó, se le pegó al Santa Fe y el pobre como es humilde no se da cuenta de estas cosas. Yo sin embargo he vivido estas cosas toda mi vida y por eso ya le sé", dijo Fofo.

El joven influencer mencionó que no lo hace con el afán de molestar al cantante, simplemente intenta ayudarlo ya que él ha pasado por eso y muchas mujeres buscan el dinero.

“Y aguas porque sé que vas a ver este video de verdad yo no te lo digo con afán de molestarte, no es contra tuya ni siquiera es una guerra, estoy haciendo que despiertes bro”. “Yo te digo esto para que tengas cuidado, no solo con Karely ni con Nazor, o sea con todas las chicas que se te van aventar ahorita que… pues eres un cantante reconocido ya debes de aprender a vivir con eso”, mencionó el influencer.

Hasta el momento ni Karely Ruiz ni Santa Fe Klan se han pronunciado al respecto, quienes estrenarán el tema musical el próximo 4 de mayo.

