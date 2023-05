Karely Ruiz y Santa Fe Klan siguen compartiendo fotos subidas de tono

Karely Ruiz y Santa Fe Klan siguen compartiendo fotografías de alto contenido erótico, las cuales han ocasionado toda clase de comentarios a favor y en contra en las redes sociales.

Santa Fe Klan en particular subió una imagen en la que se ve cómo toca a Karely Ruiz; de contenido bastante explícito. Ambos se encuentran en la cama, ella montada sobre Santa Fe y sólo cubriendo sus caderas por el edredón; Ruiz sólo escribió: "Buenos días".

INSTAGRAM/ @santa_fe_klan_473

Ambas imágenes suscitaron cientos de comentarios, algunos puntualizando que están realizando una muy buena campaña de publicidad a la canción que interpretan juntos.

Otras expresiones no fueron tan benévolas y enseñó lo desagradable que son las fotos para un sector de los internautas. Aunque hubo quien lo tomó con humor y, de forma irónica, reclamó a Karely: "Cazafortunas, como ya me quitaste todo mi dinero para tu Only(Fans), me dejas por Santa Fe".

FS