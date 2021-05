Sandra Echeverría va por la corona del “mariacheño”

Consagrarse en el regional mexicano es la consigna con la que Sandra Echeverría retoma los escenarios con el lanzamiento de “Desaparecer”, su primer sencillo de una producción inédita que se avecina con una voz empoderada y respaldada por grandes compositores como Arturo Munguía, Luis Carlos Monroy, Raúl Ornelas, José Luis Roma y Mario Domm, por ejemplo.

“Tiene ese empoderamiento femenino y me encanta porque habla de esos momentos en los que uno toca fondo. La canción lo dice, a veces un golpe te deja inconsciente, pero por fortuna sigo de pie y ahora soy mucho más fuerte de lo que pensaba. Este tema se aplica para tantas cosas en las mujeres y también con lo que acabamos de pasar con la pandemia, somos mucho más fuertes”.

Aunque parte de su trayectoria se ha dado a conocer a través de la actuación en proyectos como “El clon” y “La Usurpadora”, Sandra Echeverría recuerda que su amor por la música se manifestó desde pequeña y progresivamente se integró a propuestas como la banda “Perfiles”; sin embargo, sus dotes interpretativos le abrieron nuevos caminos en la televisión y el cine, en donde se posicionó como una de las actrices más buscadas para llevar la batuta protagónica.

“Sé que la gente me conoce en una faceta de actriz, pero la realidad es que yo empecé cantando desde muy pequeña, mi primera pasión fue la música, siempre pensé que iba a ser cantante. Estuve en el grupo Perfiles durante seis años, y en algún momento tuve la oferta para cantar como solista, pero me dijeron que si hacía novelas me hacían el disco. Hice ‘Súbete a mi moto’, mi primera telenovela y a partir de ahí me llegan más oportunidades de actuación, pero la música siempre estuvo presente”.

Convencida del potencial que el regional mexicano tiene desde la trinchera femenina, Sandra Echeverría fue arropada por Seitrack para echar andar esta nueva propuesta que comenzó a dar sus primeros pasos previo a la pandemia, cuando la actriz y cantante logró estrenar su primer álbum con canciones icónicas de la cultura mexicana y que la llevaron a recorrer México, Estados Unidos y compartir escenario con Bronco en el Auditorio Nacional.

“Me sentí tan contenta, fue como un sueño hecho realidad y dije que tenía que seguir haciendo esto. Luego viene la pandemia y me acerco con Seitrack, que ahora es mi disquera, les dije mi idea de cantar en este género y me dijeron que sí, que esto es lo mío, me dieron luz verde e hicimos un disco increíble”.

Con la intención de aprovechar la cercanía que las redes sociales brindan, Sandra Echeverría comparte que tras el estreno de “Desaparecer”, poco a poco las canciones de este disco se lanzarán para que sus fans sean testigos de la manufactura que respalda al proyecto de 14 canciones con el impulso de Nabález y Mango Duque en la producción.

“Esta música que estoy haciendo es una fusión entre música ranchera y algo más contemporáneo, más ‘mariacheño’ -fusión entre la música de mariachi y la norteña-, para que también la gente se divierta, que le guste a hombres y mujeres. Me encantaría que este tipo de música no se quede en una burbuja de género, que traspase, que lo escuche la gente del pop, jóvenes, grandes, que viaje a otros países”.

La actuación sigue

Si bien posicionar su propuesta musical es una prioridad para Sandra Echeverría, resalta que la actuación no quedará guardada, pues en próximas semanas viajará a Puerto Rico para iniciar las filmaciones de una nueva película en la que abordará el drama con un poco de comedia.

“El tema es sobre el tráfico de mujeres y la verdad es que hace mucho que no hago algo un poco más fuerte, se maneja un poquito con comedia, pero es más drama por el tema que trata. Lo que ayuda mucho ahora es que es un proyecto bastante corto, a diferencia de las películas de antes que se filmaban en dos o tres mes, y ahora se están compactando más por la pandemia, y me beneficia en mi carrera musical y mi vida personal”, finaliza.

JL