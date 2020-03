Sam Smith pospone lanzamiento de su tercer disco por coronavirus

El cantante británico Sam Smith, comunicó la mañana de este lunes que el lanzamiento de su tercer disco “To Die For”, se pospone, además, informó que cambiará el nombre del material.

“To Die For” sería puesto en circulación el 5 de junio; sin embargo, ante la pandemia por el coronavirus, el compositor compartió que pospondrá dicho lanzamiento y continuará trabajando en el álbum, así lo anunció por medio de un comunicado en su Twitter:

"He pensado mucho en las últimas semanas y siento que el título del álbum y el lanzamiento inminente no se sienten bien, así que he tomado la decisión de seguir trabajando en el álbum".

To my wonderful fans... x pic.twitter.com/ZdhCeRkH7Q — samsmith (@samsmith) March 30, 2020

Por el momento, Smith no ha dado a conocer la nueva fecha de lanzamiento; pero está previsto que sea en este mismo año. Prometió a sus seguidores que seguirán teniendo música de él: "No se preocupen, habrá un álbum este año, lo prometo, pero hasta entonces, aún voy a sacar música nueva a través de la red".

Finalmente, el músico aprovechó su publicación para enviar un mensaje a sus fanáticos y desearles fuerza ante estos momentos de crisis.

"Quiero enviar amor y fuerza a todos los que se han visto afectados por esta situación. Espero que estén bien durante este tiempo increíblemente extraño, molesto y sin precedentes".

AC