Sam Smith samplea escena de Donnie Darko en "To die for"

El cantante de pop Sam Smith, tras su reciente lanzamiento para el día del amor y la amistad, con su canción "To die for", sampleó una escena que proviene de la película de culto Donnie Darko estrenada en 2001 y protagonizada por Jake Gyllenhaal.

La nueva canción del británico de 27 años refiere a encontrar la persona ideal para amar y que valga la pena morir por ella, con la letra: "solo quiero a alguien por quien morir, el sol viviendo en un día perfecto, mientras mi mundo se derrumba sólo quiero a alguien por quien morir".

La escena en la que Smith alude en esta canción a la película Donnie Darko, es cuando su protagonista se encuentra hablando con la con Dr. Lillian en donde él menciona que no quiere morir solo.

Desde su debut en 2014 con el álbum "In the lonely hour", Sam Smith se ha mantenido como uno de los artistas pop más relevantes en la actualidad, ha aportado en el mundo de la música temas como "How do you sleep?", "Too good at goodbyes", "Promises" y "Dancing with a stranger".

jb