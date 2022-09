El día de hoy la veracruzana Salma Hayek celebra 56 años, luciendo espectacular, siendo una de las actrices latinas más conocidas en el mundo, madre de una joven que heredó su belleza y que en este mes cumplirá 15 años y con uno de los matrimonios más estables dentro del mundo del espectáculo.

Salma comenzó su celebración de cumpleaños paseando en un yate y portando un sexy bikini rojo, momento que compartió en un video en su cuenta de Instagram, que acompañó con un mensaje y el hashtag #alwaysgrateful: "Happy 56th birthday to me!!! Feliz cumpleaños #56 para mi!!!"



Celebraciones a través de los años

Aún no se sabe cómo celebrará este día, pero la señora Pinault ha tenido fiestas de todo tipo, como el años pasado que fue pequeña y sencilla, pero acompañada de grandes amigos como Angelina Jolie, a quien enseñó cómo se festeja en México, con el tradicional pastelazo y que tuvo la oportunidad de practicar con Salma.

Previo a esta fiesta la actriz mexicana compartió una foto de ella en la playa, al parecer el mar le gusta para celebrar esta fecha.

En 2019 recibió una fiesta sorpresa como regalo, cuya organización estuvo en manos del director mexicano Alfonso Cuarón, su hija Bu, Valentina Paloma, hija de Hayek, y el empresario François-Henri Pinault, quien fue el encargado de llevarla al restaurante donde amigos cercanos ya la esperaban; en un día tan importante los mariachis no faltaron, además del tradicional pastel.

Cuando cumplió 50 años, Salma se encontraba rodando la película "Beatriz at Dinner", por lo que la producción no dejó pasar esta fecha y la recibió ese día con las tradicionales Mañanitas cantadas por un mariachi, algo que conmovió a la actriz y productora, que no esperaba esta sorpresa. Días después tuvo una fiesta a todo lujo, donde no sólo estuvo su familia también grandes amigos.

Los datos sobre Salma

Salma Valgarma Hayek Jiménez nació el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz; su debut como actriz lo hizo en la telenovela Nuevo amanecer (1988), la cual fue producida por Ernesto Alonos, y le siguió Teresa (1989), dándoles de primer y único protagónico en este género, pero que la puso como una de las actrices jóvenes más importantes del momento.

En 1991 decidió emigrar a los Estados Unidos para hacer carrera en el mercado anglo, aunque al principio enfrentó dificultades para encontrar papeles por el hecho de ser latina, también fue por su limitado inglés y la dislexia que tiene, por lo cual decidió prepararse más tomando clases de inglés y actuación.

Al principio consiguió papeles pequeños en series como "Dream On" (1992) y "The Sinbad Show" (1993); entonces regresó a México a filmar "El callejón de los milagros" (1995), por la cual fue nominada a un Premio Ariel.

El director Robert Rodríguez le dio su gran oportunidad con Desperado (1995), al lado de Antonio Banderas, fue entonces cuando su carrera comenzó a despegar logrando un espacio en Hollywood, ella se convirtió en el sello de las películas de Rodriguez y apareció en varios sus como "From Dusk till Dawn" (1996), donde hizo la legendaria escena de ella bailando con una enorme pitón; "Four Rooms" (1995), "Spy Kids" 1, 2 y 5 (2001- 2002 - 2003) y "Érase una vez en México" (2003).

"Frida" (2002) fue su primer trabajo como productora y lo que la consagró como una de las actrices latinas más importantes al protagonizarla, la película obtuvo seis nominaciones a los Premios Oscar, incluyendo Mejor Actriz; además de Premio BAFTA, el Premio del Sindicato de Actores y el premio Globo de Oro; a partir de aquí todo ha sido cuesta arriba para su carrera.

En 2006 durante una exposición en Venecia, conoció a François-Henri Pinault, y un años después anunció que estaba embarazada y comprometida, se convierte en madre 21 de septiembre de 2007 y el 14 de de febrero de 2009 contrajo matrimonio por lo civil con el empresario francés, un par de meses desués tuvo una boda lujosa en el Palazzo Grassi de Venecia, Italia, donde estuvieron como invitados Penélope Cruz, Prince, Luis Miguel, Charlize Theron, Edward Norton, Gael García Bernal, entre otros.