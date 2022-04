Salma Hayek: La actriz y su hija posan juntas para la revista Vogue

En Octubre del 2021, la actriz Salma Hayek estuvo presente en la alfombra roja de la película "Eternals", donde fue acompañada por una mujer que pocos reconocieron durante la ceremonia, pues se trataba de Valentina Paloma Pinault, hija de la mexicana.

Con tan solo 14 años de edad, Valentina se llevó los reflectores, y ahora los de la portada de la revista Vogue, donde posa con su madre.

Valentina es fruto de la relación entre la intérprete Salma Hayek y Henri Pinault, director ejecutivo del grupo Kering, empresa fundada por su padre en 1963. A este consorcio pertenecen varias acciones y marcas de moda de lujo, incluidas Alexander McQueen, Gucci, Yves Saint Laurent y Balenciaga.

Madre e hija compartieron para Vogue Latinoamérica, lo que las une y motiva para realizar proyectos en conjunto, como lo es posar para la revista en su edición del mes de mayo.

"Quiero cosas distintas, pero casi siempre me muevo entre cuatro. Me gustaría ser actriz y después directora porque eso es lo que tiene sentido en mi cabeza", declaró Valentina.

Ante estas declaraciones, Salma dejo entrever el apoyo incondicional que le otorga a su hija.

"Si amas tu profesión y la llevas a cabo, entonces tienes todo el éxito del mundo: ya has ganado", sentenció Salma.

En la serie de fotografías, capturadas por Nico Busto, buscaron plasmar, como lo señaló la revista, la relación íntima entre Salma y Valentina, donde se note su buena relación, confianza y complicidad. Además, las modelos compartieron experiencias cotidianas, y sus gustos en moda.

"En esta casa nos peleamos por la ropa porque se lo lleva todo de mi clóset. Luego no encuentro nada", admitió Salma, y a pesar de no compartir las mismas tallas de ropa, Valentina confesó la admiración por los gustos de su madre: "La verdad es que cuando se trata de ropa, la de ella me encanta, pero en general siempre uso lo que me gusta, casi no me fijo en la marca. Me agrada también combinar y llevar piezas vintage", finalizó Valentina.

