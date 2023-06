Saiko habla de su éxito "Polaris Remix"

En colaboración con Feid, Mora y Quevedo, el músico urbano Saiko lanzó su tema “Polaris Remix”, el cual ya se posicionó fuertemente en el gusto del público con millones de reproducciones. A propósito, el artista cuenta que esta sinergia fue muy orgánica.

“Yo estoy muy contento. Al final no es que los números sean superimportantes para mí, pero me pone feliz que a la gente le guste el tema, eso es lo que más me importa a mí”. Expresa que Quevedo fue quien instó a que se hiciera este remix y los otros dos colegas se sumaron, “ellos también son de mis artistas favoritos y claro que dije que sí”.

Además, resalta que le gustaría grabar sus próximos videos musicales en lugares como Estados Unidos y Puerto Rico.Como exponente del género, señala que cuando el público conecta contigo, una sola canción te puede resolver la vida, “te puedes comprar una casa, un departamento para tu madre o un coche para tu padre, eso es lo único importante de que se viralice (un tema) aunque yo no espero eso, lo único que quiero es tener éxito porque éste me asegura que siga teniendo un lugar en la música y que siga haciendo canciones”.

En cuanto a si le gustaría generar alguna colaboración con los exponentes de los corridos tumbados, resaltó que no suele escuchar mucho este tipo de música, “pero en España está el flamenco, música muy tradicional donde se usa mucho la guitarra española, me gusta mucho escucharla sola y de los corridos también me gusta esto, porque las guitarras suenan mágicas y sí me gustaría probar algo (sobre esto)”.

Más sobre “Polaris Remix”

El tema evoca la nostalgia de una relación a distancia en la que el chico tiene dudas sobre si es correspondido y manifiesta su interés en hacer lo posible para estar con ella. Bajo la dirección y producción de Oleg Brovchenko, el video musical se filmó en Miami, Florida. La artística pieza audiovisual presenta a Saiko, Feid, Quevedo y Mora inspirados en un escenario con elementos futuristas que incluyen la referencia al espacio exterior con un fondo estrellado.

La versión original de “Polaris”, de Saiko, se estrenó el año pasado y cuenta con millones de reproducciones en las plataformas principales de música.

¿Quién es Saiko?

Como nueva promesa del género urbano, Saiko sigue afianzando su carrera artística incorporando innovadoras propuestas sonoras y compartiendo un mundo de vivencias en sus relatos. Recientemente el novel artista alcanzó el puesto #1 en las listas de popularidad con el sencillo “Supernova”, que se ha convertido en unos de los hits con más repercusión en su repertorio, de esta manera logró expandirse para esta colaboración de escala internacional.

Asimismo, se suman decenas de presentaciones en festivales y plazas importantes en el territorio español que sin lugar a dudas le abrirán camino en la escena de la música urbana latina.

FS