Rumoran que hijo de López Obrador se casará con ex Miss Venezuela

En las últimas horas toman fuerza en la red versiones que señalan el supuesto compromiso matrimonial de Andrés Manuel López Beltrán, segundo hijo de Andrés Manuel López Obrador; con la ex Miss Venezuela, Irene Esser.

La información sobre la eventual boda entre la bella modelo y el hijo del virtual ganador de las elecciones presidenciales de México surge desde el medio venezolano caraotadigital.com, pero fuentes de medios especializados como la revista Quién confirman que el romance surgió al menos desde hace un año.

Según el sitio eonline.com, Esser actualmente radica en Colombia donde participa en las grabaciones de una serie sobre la vida del prócer venezolano Simón Bolívar.

La modelo y actriz venezolana tiene 26 años y era una de las candidatas más fuertes para ganar la corona de Miss Universo 2012, pero una mala respuesta en inglés la hizo perder preferencias en el concurso.

En tanto, Andrés Manuel López Beltrán, de 31 años, mejor conocido por sus cercanos como "Andy", y participó activamente en la campaña política de su padre como encargado del Movimiento Regeneración Nacional en la Ciudad de México.

En el documental "Esto Soy", el segundo de los López Beltrán destaca por la declaración "No somos los juniors abusivos del poder, nosotros no vamos a ser parte del gobierno, no creemos en el nepotismo, creemos que eso es una lacra más de este sistema".

Andrés Manuel López Beltrán fue captado en una protesta encabezada por su padre en 2009, presuntamente portando con unos tenis de la marca Louis Vuitton, con un precio aproximado de 800 dólares, dadas las propuestas de austeridad que defendía AMLO, fue muy criticado.