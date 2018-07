La familia de Andrés Manuel López Obrador, el candidato electo a la Presidencia

Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la elección presidencial, destaca por ser un hombre que lo mismo "echa novio" con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller o pega estampas con su hijo menor Jesús Ernesto.

Pese a su apretada agenda, siempre se da tiempo para pasar tiempo con su familia y por eso mismo no sorprendió cuando este domingo por la noche llegó al hotel Hilton rodeado por sus hijos y esposa para dar un mensaje de reconciliación a los mexicanos, luego de que José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", reconocieran su triunfo.

Pero de confirmarse el triunfo de López Obrador ¿Quiénes son los integrantes de la nueva familia presidencial?

Beatriz Gutiérrez Müller no sólo es la esposa del ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, también es periodista y escritora de libros como "Viejo siglo nuevo"; y recientemente interpretó "El Necio", de Silvio Rodríguez, en el documental sobre la vida de su marido llamado "Esto soy".

Gutiérrez Müller nació en 1969 en la Ciudad de México, pero estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y una maestría en Letras en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Tiene doctorado en Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana.

Ha escrito tres libros. El primero en 2011, "Larga vida al sol"; el segundo llamado "Viejo siglo nuevo: un país sumido en la miseria y la desigualdad", y el tercero en 2016, titulado "Dos revolucionarios a la sombra de Madero", éste último fue presentado por AMLO en Youtube.

Se define como una persona aterrizada, curiosa y soñadora, pero le tiene temor a las alturas, además se define como una persona auto exigente y disciplinada.

Durante uno de los mítines de AMLO, sostuvo que busca eliminar la figura de "primera dama", pues no se puede clasificar a las mujeres en primera y segunda clase.

Los cuatro hijos del futuro Presidente

José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del político tabasqueño, se encarga de la organización de Morena en el Estado de México, y lejos de dar una perspectiva política, se limita a decir que él quiere seguir tomando café en cualquier cafetería, caminar por la calle o subir al Metro.

Hace unos días su nombre resonó en la escena pública al presuntamente gritarle a Ricardo Anaya "cerdo" cuando viajaban rumbo a la Ciudad de México, luego del tercer debate presidencial en Mérida, Yucatán.

Pero no es el único escándalo del primer hijo del virtual ganador de la Presidencia, pues destaca por ser un personaje polémico. En mayo de 2001 cuando López Obrador era jefe de Gobierno del Distrito Federal, José Ramón López Beltrán, en ese entonces de 19 años, conducía una camioneta Cherokee cuando impactó a una patrulla en el cruce de las avenidas Universidad y Coyoacán. Tras lo ocurrido el tabasqueño afirmó que ellos se harían cargo de los daños, además de afirmar que fue una vuelta mal dada por su hijo, merecedora de una infracción.

El año pasado tuvo un choque en redes sociales con el hermano de la ex candidata independiente a la presidencia Margarita Zavala, Juan Ignacio Zavala. El pleito inició cuando el militante de Morena publicó una foto con el mensaje "¿Sabes lo qué es cool?", a lo que el panista respondió "Cuando lo cool es dirigir en la capital el partido del que es dueño tu papá".

López Beltrán respondió "¿Yo? En la mira de un tipo mentiroso, mojigato, difamador, frívolo, corrupto, cínico y pusilánime como @JuanIZavala. Una auténtica lacra". Zavala de inmediato contraatacó "jaja pobre estúpido. Consíguete un trabajo. Rémora", finalmente José Ramón sentenció "Yo si trabajo @JuanIZavala no necesito de un algoritmo roba elecciones (2006-2012) #hidelbrando".

Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como "Andy", es el segundo de los hijos de AMLO. El politólogo es conocido por su amplia participación en Morena como encargado de la Ciudad de México. En el documental "Esto Soy", el segundo de los López Beltrán destaca por la declaración "No somos los juniors abusivos del poder, nosotros no vamos a ser parte del gobierno, no creemos en el nepotismo, creemos que eso es una lacra más de este sistema".

Andrés Manuel López Beltrán fue captado en una protesta encabezada por su padre en 2009, presuntamente portando con unos tenis de la marca Louis Vuitton, con un precio aproximado de 800 dólares, dadas las propuestas de austeridad que defendía AMLO, fue muy criticado.

Gonzalo Alfonso López Beltrán es el tercer hijo del político tabasqueño con su primera esposa. Sociólogo de profesión, Gonzalo Alfonso también es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM como su padre y su hermano Andrés Manuel López Beltrán.

Jesús Ernesto López Gutiérrez, es el hijo menor de Andrés Manuel López Obrador pero con su segunda esposa, la periodista Beatriz Gutiérrez Müller. Entre bromas, López Obrador dice que su hijo menor es su único opositor, pues en una casa donde todos son Pumas, el pequeño le va al América.

El consentido de la familia también apoya al equipo de beisbol, los Cubs, cuando su papá ha declarado su afición por los Dodgers. Con tan sólo 11 años ha acaparado la atención de los reflectores al acompañar a su padre a todos sus mítines.

JB