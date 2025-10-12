Nana Calistar: Horóscopos para HOY 12 de octubre de 2025

Aries

Ruptura definitiva de una amistad que ya no aportaba valor a tu vida ; aunque resulte doloroso, es preferible la soledad a la mala compañía. Se aproxima un evento en el que deberás vestir de blanco ya sea una boda, bautizo o reunión familiar, ocasión en la que destacarás como el alma de la celebración. En el ámbito laboral, se avecinan cambios favorables, aunque deberás actuar con rapidez para no perder las oportunidades que se presenten.

Tauro

Ten precaución con tus pensamientos y deseos , pues tu energía manifestadora está especialmente activa y podrías atraer aquello que imaginas más rápido de lo que esperas. Te encuentras en una etapa en la que tu carácter se muestra impulsivo, como un volcán a punto de estallar; si no controlas ese temperamento, podrías herir a quienes más te aprecian.

Géminis

Podrían surgir desacuerdos con familiares o amigos a causa de malentendidos , pero dependerá de ti decidir si vale la pena confrontar o si es mejor mantener la calma y permitir que el tiempo ponga las cosas en su lugar. No dejes que la envidia o las actitudes negativas de otros apaguen tu luz. Ignora los comentarios malintencionados y continúa enfocado en tus objetivos, pues tu éxito será siempre la mejor respuesta.

Cáncer

Se aproximan días de profunda reflexión , en los que podrías sentir poca energía o el deseo de aislarte. Sin embargo, mantén el ánimo, pues la vida continúa y posees más fortaleza de la que imaginas. Evita caer en pensamientos negativos, ya que tu mente actúa como un imán y atrae aquello en lo que más insiste.

Leo

Se acerca alguien con rumores, por lo que conviene mantener discreción , sonreír con cortesía y no involucrarse, evitando así conflictos ajenos. Habrá días en los que sentirás ganas de rendirte, pero recuerda que tu propósito es brillar, no buscar aprobación. Aprende a identificar que quienes perturban tu paz no merecen un lugar en tu vida.

Virgo

Recibirás noticias de un ingreso extra antes de que concluya el mes , por lo que conviene administrarlo con prudencia y evitar gastos innecesarios.

Libra

Se presenta la posibilidad de un viaje o un cambio de residencia que renovará tu vida . Un familiar podría enfermar, así que permanece atento y no esperes a que te soliciten ayuda. Libra, es momento de planificar tus finanzas y ahorrar, pues pronto podrías enfrentar una inversión importante y conviene estar preparado.

Escorpión

Últimamente te has enfocado en resolver los problemas de los demás , descuidando tus propias necesidades. Mientras sigas cargando responsabilidades ajenas, será difícil alcanzar tus metas personales. Es momento de establecer límites claros; si alguien no está de acuerdo, eso ya no es tu responsabilidad.

Sagitario

En estos días, tu conexión espiritual se fortalecerá , permitiéndote comprender por qué las cosas sucedieron como debían. No obstante, mantente alerta, pues también surgirán oportunidades que, si no aprovechas, podrían escaparse rápidamente.

Capricornio

No intentes cambiar la forma de pensar de los demás , pues cada quien enfrenta sus propias dificultades. Enfócate en ti mismo y deja que la vida siga su curso. Se presenta la posibilidad de un viaje o una salida que será ideal para despejar la mente y renovar energías.

Acuario

Confía más en tus capacidades , pues cuentas con todo lo necesario para alcanzar tus metas, pero pierdes tiempo ocupándote de los problemas ajenos. Evita actuar como terapeuta de medio mundo. Dos personas podrían hablar mal de ti; mantén la elegancia: sonríe, ignora y continúa brillando, pues la envidia no es más que el aplauso de quien no alcanza tu nivel.

Piscis

Date la oportunidad de realizar ese viaje que tienes en mente , aunque sea breve, pues te ayudará a renovar el ánimo y el espíritu. Deja de invertir tiempo en quien no lo merece y enfócate en ti: en verte bien, sentirte mejor y recuperar tu bienestar. Cuida tu salud, tu cuerpo y tu energía, que últimamente los has dejado en segundo plano.

