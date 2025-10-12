Domingo, 12 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY domingo 12 de octubre

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este domingo

Por: El Informador

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este domingo. ESPECIAL

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este domingo. ESPECIAL

Aries

Este domingo es ideal para tomar las riendas de tus proyectos laborales y cumplir con todo lo que habías dejado pendiente. Las negociaciones, firmas o acuerdos estarán bien aspectados, así que avanza con confianza. En el amor, la pasión se reaviva y tú eres la chispa que impulsa tu propio éxito.

Tauro

Evita involucrarte en chismes o ambientes cargados de tensión. Tu serenidad y buena actitud serán tu mejor defensa ante la negatividad. Este domingo, regido por Venus, te invita a rodearte de belleza, calma y personas que eleven tu energía.

Géminis

La influencia lunar te llena de vitalidad y emoción. Es momento de disfrutar, expresar tus sentimientos y vivir el amor con intensidad. Podrías dar un paso importante en una relación o conocer a alguien especial. Un día perfecto para dejarte llevar por la alegría y la espontaneidad.

Cáncer

Este domingo te impulsa a moverte y salir de la rutina. Un paseo o una reunión familiar te harán sentir en equilibrio. En el ámbito laboral, podrías recibir buenas noticias o un reconocimiento que marque un nuevo comienzo. La prosperidad está en camino.

Leo

Tu pensamiento tiene poder creativo, así que enfócate en aquello que deseas ver manifestado. Las oportunidades económicas y profesionales están más cerca de lo que imaginas. Mantén una actitud positiva y atraerás lo que realmente mereces.

Virgo

Fluye con el ritmo del día sin exigirte demasiado. Estás dejando atrás etapas que ya cumplieron su propósito, y eso te abre las puertas a nuevos comienzos. Todo cambio que se presente ahora será un reflejo de tu esfuerzo y constancia.

Libra

El domingo llega cargado de movimiento, reuniones y propuestas interesantes. Brillas tanto en lo social como en lo profesional. Antes de aceptar cualquier oferta, analiza si te aporta crecimiento real. La suerte está de tu lado y sabrás elegir con sabiduría.

Escorpión

Hoy es momento de actuar y concretar tus planes. Las conversaciones, acuerdos o gestiones que realices tendrán resultados positivos. No permitas que las dudas o las críticas te detengan. Tu poder interior está listo para abrirte nuevos caminos.

Sagitario

Con una actitud optimista y realista, este domingo puede convertirse en un punto de expansión personal. Júpiter te impulsa a dar ese paso que habías estado posponiendo. Confía en tu intuición y observa cómo las oportunidades comienzan a tomar forma.

Capricornio

El día favorece los cambios constructivos y las decisiones importantes. Tu sentido práctico te ayudará a organizar nuevos proyectos o mejoras en casa. Si planeas iniciar algo propio, el momento es propicio para hacerlo con firmeza y visión a largo plazo.

Acuario

Tu ingenio y habilidades sociales serán tus mejores aliados este domingo. Pon en marcha tus ideas y deja de esperar el momento perfecto. Un paseo o contacto con la naturaleza te ayudará a aclarar la mente. Hacia la tarde podrían llegar noticias alentadoras en lo laboral.

Piscis

Tu intuición se encuentra en su punto más alto. Escucha tus corazonadas y confía en las señales que el universo te envía. En el amor, podrías sentir una conexión especial o reafirmar lazos. También se anuncian mejoras económicas y laborales que te devolverán la confianza.

NA

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones