Horóscopos de HOY 12 de octubre | Los signos en el AMOR, según Nana Calistar

Aries

Tendrás momentos de reflexión que te llevarán al pasado , especialmente hacia ese amor que aún despierta nostalgia en ti. Sin embargo, si no dejas atrás lo que fue, difícilmente podrás recibir lo que está por venir. Expresa lo que necesites decir, pero si tu intuición te advierte que no vale la pena, guarda silencio y permite que las cosas se resuelvan por sí solas. Octubre te invita a priorizarte, a amarte sin condiciones y a liberarte de culpas que no te corresponden.

Tauro

Si tienes pareja, una serie de rumores y celos podría poner a prueba la estabilidad de la relación. Recuerda que el amor no puede sostenerse sobre la base de las inseguridades. Es recomendable dialogar con tu pareja antes de que los comentarios ajenos interfieran entre ustedes.

Géminis

Si tienes pareja, modera tu necesidad de controlar cada situación , pues insistir en tener siempre la razón puede generar conflictos innecesarios. Aprende a conceder espacio y confianza, ya que nadie disfruta sentirse constantemente vigilado. En ocasiones exiges más de lo que ofreces, y cuando te piden lo mismo, adoptas una actitud defensiva.

Cáncer

En el amor, el universo pondrá a prueba tu madurez emocional. Si estás soltero o soltera, podría aparecer alguien con quien surja una conexión intensa; sin embargo, si te dejas llevar por la soledad, corres el riesgo de repetir viejos patrones con una nueva persona. Ten paciencia y confía en que el momento adecuado llegará cuando estés realmente preparado.

Leo

Si tienes pareja, presta atención a lo que ocurre a tu alrededor : podrían existir dudas, rumores o señales que has preferido pasar por alto. No ignores lo evidente, pues las coincidencias rara vez lo son. Y si has estado coqueteando en redes sociales, ten cuidado, ya que podrías ser descubierto y enfrentarte a consecuencias incómodas.

Virgo

En el ámbito amoroso, podrías enfrentar un golpe de realidad : esa persona en quien confiabas podría no ser tan íntegra como pensabas. No te desanimes; toma la experiencia como una lección valiosa.

Libra

No deposites tu confianza ciegamente en quienes se acercan con sonrisas y palabras amables, pues a veces hay personas con intenciones ocultas esperando tu descuido. Este mes será propicio para la reflexión: obsérvate, reconoce tu valor y comprende que tu felicidad y equilibrio no dependen de nadie más.

Escorpión

Octubre será un mes propicio para sanar tu corazón , soltar el pasado y recuperar la fe en ti mismo. No permitas que nadie te manipule mediante chantajes emocionales. Recuerda, Escorpio: tu propósito no es servir de tapete, sino brillar y recibir reconocimiento de pie.

Sagitario

Evita ser demasiado aprensivo con tus amistades y posesivo con tu pareja. Recuerda que quien te quiere permanecerá, y quien no, se irá pese a tus esfuerzos. Modera tu orgullo, pues últimamente has dado la impresión de que todos te deben explicaciones.

Capricornio

Recibirás noticias de alguien que despierta emociones en ti, y aunque intentes aparentar indiferencia, tu entusiasmo será evidente. Sin embargo, procede con cautela, pues no todos los “te extraño” implican un verdadero “quiero volver contigo”.

Acuario

Alguien de tu pasado podría intentar regresar mostrando arrepentimiento, pero si ya sanaste, no lo consideres. Los asuntos del pasado no están hechos para repetirse.



* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP