"La Academia": Acusan a la producción por homofobia hacia el ballet "México de Colores"

El pasado sábado 30 de julio, la cantante tapatía Lety López fue invitada por la producción de “La Academia” para realizar un número musical a propósito de que la intérprete del género vernáculo fue parte de la tercera generación de dicho reality. Frente a los ojos de los espectadores todo salió con normalidad, donde Lety demostró su gran talento vocal y su pasión por el mariachi.

Sin embargo, la tapatía había ideado una presentación distinta que incluía al ballet folclórico y de cabaret, “México de Colores”, el cual está conformado por hombres de la diversidad cuya caracterización es con elementos “femeninos”. Sin embargo, dichos artistas no pudieron salir a escena con Lety, pues fueron condicionados por la producción de que si no salían vestidos “como hombres”, no podrían acompañar a Lety, por lo que optaron por retirarse.

“México de Colores” es un ballet diverso con una importante trayectoria, de hecho el próximo 27 de agosto se va a presentar en la sala Plácido Domingo del Conjunto Santander a las 19:30 horas.Este acto de discriminación y homofobia, lo denunció Alberto Salgado, director artistico de la compañía mediante un video publicado en sus redes sociales: “Nosotros fuimos invitados por Lety López para acompañarla en un número que ella iba a presentar en ‘La Academia’. Llegamos hasta el escenario, ensayamos todo el número, todo iba corriendo de manera perfecta.

Miembros de "México de Colores" acusan a "La Academia" de este acto discriminatorio. ESPECIAL/TV Azteca

Y al final una persona de producción se nos acerca y nos pregunta cuál era el vestuario que íbamos a utilizar, se lo mostramos, todo iba bien, llegamos al camerino y a los pocos minutos va Lety a decirnos muy apenada que le habían dado la indicación de que no podíamos subir al escenario a menos que fuéramos con ropa de hombre”.

Resalta Alberto que para ellos esto fue un shock porque eso evidenciaba a la producción de que no se tomaron el tiempo de investigar quién es el ballet y qué es lo que hace. “Después de platicarlo y dialogar al respecto, Lety estaba buscando alternativas, pero nosotros decidimos retirarnos del lugar porque consideramos que eso era un acto de discriminación y homofobia”.

Reiteró que consideran que televisoras tan importantes como TV Azteca y con una gran audiencia como la que tiene “La Academia”, deben ser espacios seguros para todas las personas y ventanas en las cuales se pueda mostrar la diversidad que hay en todo el mundo. “México de Colores” destacó que Lety siempre ha sido una importante aliada de la comunidad y que estuvo preocupada durante lo sucedido. La tapatía no ha mencionado nada de momento en sus redes sociales. Tampoco la producción de “La Academia” se ha manifestado al respecto.

¿Quién es "México de Colores"?

“México de Colores” es una compañía de danza independiente de temática gay, inspirada en el extenso folclor mexicano, integrada exclusivamente por hombres, sin importar su preferencia, lo que da legitimidad a su objetivo de promover la inclusión y la diversidad. “México de Colores” fusiona elementos de folclor, danza contemporánea, comedia musical y cabaret logrando una propuesta dancística estimulante y provocadora que cuenta historias de una comunidad que se enorgullece de su país y su cultura.

