Roxy Fest, experiencia renovada

La cartelera del Roxy Fest está lista para celebrar el 23 de febrero la tercera edición de este proyecto tapatío que, además de tener a bandas como Stone Temple Pilots y Caifanes a la cabeza, incrementará las experiencias para sus asistentes más allá de los escenarios al ofrecer zonas especiales para comida, niños y hasta la oportunidad de asistir al montaje y prueba de sonido del talento invitado.

Santiago Valencia y Corina Shenkel, directores del Roxy Fest, señalan que al llegar a la tercera edición se ha procurado solucionar y dar mejoras a las condiciones del evento y lograr que los asistentes disfruten de más áreas de descaso, rapidez en la venta de bebidas y alimentos así como acceso al concierto que en esta ocasión se instalará en Terraza Vallarta, además de proponer ahora un altar especial para recordar a seres queridos, una capilla para bodas al estilo de Las Vegas, cuatro pre-shows y ser testigo del montaje, ensayos e inauguración de la zona gourmet a partir de las 18:00 horas el viernes 22 de febrero con acceso gratuito.

En lo que respecta a la zona infantil, Roxy Kids, Santiago Valencia señaló que este espacio tendrá capacidad para 500 niños (con servicio hasta las 23:00 horas) y la dinámica consistirá en registrar al pequeño y al padre de familia, recibir una pulsera de identificación y regresar cuando el niño requiera de alimentos, asistencia especial o acompañamiento a los sanitarios exclusivos para esta zona, por ejemplo.

“Es un festival de niños, no una ludoteca. Es el corazón de todo el festival porque hace que todo lo demás sea muy divertido. El año pasado veíamos a los papás cargando a sus hijos en hombros cantando a Queen y toda la gente que estaba alrededor la pasaba muy bien, ahora el papá tiene la posibilidad de registrar a su hijo, dejar al niño ahí y él irse al resto del festival, pero el niño puede estar todo el día en los cinco talleres y cinco conciertos que se tendrán”, detalla Santiago Valencia.

Más novedades

La capilla al estilo Las Vegas y un altar dedicado a personas especiales son algunas de las novedades que Roxy Fest contempla poner en marcha, además de sus homenajes, en esta ocasión, a The Beatles con The Fab Four e invitar también a famosos “speakers”.

Ante los cuestionamientos que en cada edición Roxy Fest enfrenta sobre los artistas invitados, Santiago Valencia comenta que la cartelera también toma recomendaciones por parte del público para lograr gestionar con tiempo la presencia de alguna banda tanto mexicana como internacional, aunque en ocasiones factores externos obstaculizan que un artista en concreto llegue al Roxy Fest como sucedió con Cake, que pese a la mayoría de la banda había aceptado, la percepción que se tiene de México en materia de seguridad fue la causa para ya no asistir.

“Le echamos muchas ganas para traer a Cake, a la banda le encantó la idea de venir, aceptaron, y de repente algún integrante leyó que en GDL hay un tema de seguridad importante y decidieron no venir, estábamos a nada de cerrar el contrato”.

Agéndalo

Tercera edición del Festival Roxy en Terraza Vallarta (junto a la Universidad Panamericana) el 23 de febrero. Puertas abiertas desde las 13:00 horas. La venta de boletos se realizará a través de los puntos de venta y página web de Ticketmaster, así como en taquilla de Teatro Diana, en Guadalajara. Los precios están sujetos a cambios, según la fase de venta y comisiones de la boletera. Más información en: sitio oficial Festival Roxy.