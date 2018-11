Roxy Fest confirma a Stone Temple Pilots como headliner

Los primeros destellos de la fiesta chavorruca por excelencia emanan. El Festival Roxy Guadalajara anunció su primera etapa de artistas participantes en la edición 2019: la agrupación londinense Bush, Stone Temple Pilots (EUA) y Nacha Pop (España) pondrán los primeros toques de nostalgia al line up de la próxima entrega, a realizarse el sábado 23 de febrero de 2019 en Terraza Vallarta (Calzada Nueva #47, Colonia Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco).

El homenaje a The Beatles estará a cargo de The Fab Four, considerada la mejor a banda tributo en su género en el mundo. Por su parte, Future Islands (EUA), Goodnight Japan (Australia) , Robert Delong (EUA) y los mexicanos Nunca Jamás, complementan los sonidos de propuesta.

Este primer anuncio también marca el arranque de la Fase 1 de venta de boletos: General mil 200, VIP mil 700 y Kids 400 pesos.

Diciembre develará un segundo bloque de artistas que integran la experiencia Roxy 2019. Las entradas están disponibles en todos los puntos Ticketmaster del país y taquilla primaria (venta sin cargo por servicio) en Teatro Diana.

Así mismo, el pabellón gastronómico tendrá de nueva cuenta a lo más granado de la gastronomía tapatía, con la finalidad de ofrecer opciones diversas al paladar además de los ya tradicionales foodtrucks.

Si deseas más información y mantenerte atento con novedades del cartel, no dejes de visitar la página de internet www.festivalroxygdl.com.