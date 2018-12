"Roma" podría hacer historia en los Oscar

“Roma” del mexicano, Alfonso Cuarón, podría ser nominada a Mejor Cinta Extranjera y Mejor Película de los Premios Oscar y de ganar haría historia porque nunca ha ocurrido con una cinta en español en los 90 años del certamen, de acuerdo con críticos y especialistas.

“Roma” tiene altas posibilidades y podría dar un viraje del premio en su ámbito internacional con un reconocimiento estelar a una cinta no hablada en inglés.

"Las películas en idioma extranjero son, sin embargo, elegibles para competir en otras categorías como dirigir, actuar, escribir y puntuar”

Una cinta con subtítulos en inglés nunca ha ganado como "mejor película", por lo que para que el drama personal de Alfonso Cuaron haga una oferta exitosa, debe emplear una estrategia de campaña específica para superar sus debilidades, recomendaron especialistas.

Para la entrega de los Globos de Oro “Roma” recibió tres nominaciones a cinta extranjera, director y guion pero no en película del año, porque las reglas de la Asociacion de Prensa Extranjera (HFPA, por sus siglas en inglés) no lo permiten.

“Roma”, una de las películas más aplaudidas por la crítica, fue realizada por Cuarón uno de los directores más exitosos y versátiles del cine contemporáneo, con películas como “Gravity”, “Children of Men” y “Harry Potter and the Prisoner of Azkaban”.

Las reglas de la HFPA estipulan que las películas ingresadas en su categoría de idioma extranjero no son elegibles para ser consideradas ni en la mejor película cinematográfica ni en las mejores categorías de comedia musical o comedia.

Según sus reglas, "son exclusivamente para cintas en inglés, las películas en idioma extranjero son, sin embargo, elegibles para competir en otras categorías como dirigir, actuar, escribir y puntuar”.

“Roma”, hecha con un modesto presupuesto de 15 millones de dólares, no enfrentará las mismas restricciones en los Oscar, donde se encuentra representando a México en la categoría de película extranjera.

Dado que también ha cumplido con la regla de que tuvo una exhibición comercial en cines de Los Ángeles por al menos una semana, también será elegible en todas las categorías.

Diez películas en idioma extranjero han sido nominadas al Oscar a la mejor película a lo largo de los años, aunque ninguna ha ganado el premio a la mejor película.

Por ejemplo, “Hidden draggon” de Japón en el 2000 ganó en cinta extranjera en la 73ª edición de los Premios de la Academia, pero perdió la mejor película ante “Gladiator”.

Desde que ganó el León de Oro, en el Festival de Cine de Venecia en septiembre pasado "Roma" ha llamado la atención a donde ha ido, ha deslumbrado al mundo cinematográfico con su detallado lenguaje visual, sin escatimar en tecnología ni contar con un elenco espectacular.

Recientemente el Instituto del Cine de Estados Unidos (AFI, por sus siglas en inglés) no la eligió entre las diez mejores cintas del 2018 pero si anunció que tendrá un premio especial por su gran aportación al cine de este país.

"Ciertamente, si es un buen espectáculo, mereces un Emmy, pero no un Oscar", dice Steven Spielberg

Ninguna de las 10 cintas en idioma extranjero que han recibido una nominación a mejor película en el pasado ha ganado el premio principal, aunque cuatro de ellas obtuvieron el Oscar a cinta extranjera.

Prejuicios contra "Roma" son que a algunos miembros de la Academia no les gusta leer los subtítulos; algunos miembros mayores aún sienten que una película de Hollywood siempre debería ganar y esta filmada en blanco y negro. Solo ha habido un ganador de mejor película en blanco y negro desde la Lista de Schindler de 1993 dirigida por Steven Spielberg.

La película de Cuarón carece de estrellas para promocionarla y también proviene de Netflix, una compañía que muchos miembros de la Academia resienten por difundir la línea de estrenos de películas en salas y los lanzamientos de videos caseros.

"Una vez que te comprometes con un formato de televisión, eres una película de televisión", dijo Steven Spielberg en marzo. "Ciertamente, si es un buen espectáculo, mereces un Emmy, pero no un Oscar", sentenció.

Larry Gleason, un veterano expositor y distribuidor advirtió que Si Netflix puede hacer que la gente lo vea. Es una película bellamente grabada, y en última instancia se trata de la excelencia en la realización de películas", enfatizó.

Un punto que podría respaldar a Cuaron tiene el aval de sus compatriotas cineastas mexicanos, ganadores del Oscar en años recientes, como Guillermo del Toro ("The Shape of the Water") y Alejandro González Iñarritu ("Birdman" y "The Revenant").

Los críticos han advertido que el reciente cambio al interior de la academia al integrar a un gran número de miembros de producciones independientes le daría gran respaldo al trabajo de Cuarón con su retrato de una joven mexicana trabajadora. “Roma” ya fue lanzada el 14 de diciembre en Netflix.

Los contrincantes

PELÍCULA EN LENGUA EXTRANJERA

"ROMA" (México)

"Capernaum" (Líbano)

"Girl" (Bélgica)

"Never look away" (Alemania)

"Shoplifters" (Japón)

DIRECCIÓN

Alfonso Cuarón (ROMA)

Bradley Cooper (A star is born)

Peter Farelly (Green book)

Spike Lee (Blackkklansman)

Adam McKay (Vice)

GUIÓN

Alfonso Cuarón (ROMA)

Deborag Davis y Tony McNamara (The favourite)

Barry Jenkins (If beale street could talk)

Adam McKay (Vice)

Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrelly (Green book)

Shoplifters (japón)

AC