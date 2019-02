Germán Bracco, un villano lleno de sorpresas

La telenovela “Mi marido tiene más familia” (transmitida de lunes a viernes a las 20:30 horas por el canal de Las Estrellas) ha resultado un éxito con su segunda temporada gracias a las nuevas historias que ha incorporado el productor Juan Osorio con el team “Aristemo” y las villanías de “Guido”, interpretado por Germán Bracco, quien en entrevista señala que es una gran responsabilidad mantenerse en el gusto del público, por lo que eso lo motiva a él y a la producción para seguir ofreciendo lo mejor de sí y mantener a los seguidores del melodrama cautivos.

“Hemos estado muy contentos con el resultado de la segunda temporada, creo que han apostado mucho desde el guion, los actores y hasta la postproducción para lograr todo lo que se ve a cuadro, y el público lo ha aceptado de la mejor manera, cada vez hay más público que habla de los ‘Aristemo’, de ‘Los Osos’… y la verdad es que nosotros estamos muy agradecidos, todos aportamos nuestro granito de arena”, afirma Bracco.

La telenovela es familiar, sin embargo, ha conectado muy bien con el público juvenil. “La trama trata de incorporar a todo tipo de audiencia, incluida la juvenil; entonces, saber que como empresa recuperamos a este público que estaba un poco descuidado, fue algo sorprendente para todos, porque nunca fue el enfoque principal de la novela, pero cuando salió el tema de los ‘Aristemo’ nos llamó mucho la atención y le dimos más auge a esa parte de la historia y funcionó”.

Su primera vez

Esta es la primera vez que Germán interpreta a un villano en su carrera como actor y “fue una oportunidad muy grande, desde el primer momento Juan (Osorio) me dijo que quería que yo hiciera este papel. Y la verdad es que no fue nada fácil, nunca había hecho yo a un villano en la televisión abierta, nunca la gente me había visto en esta faceta y era meter a este único villano en una telenovela de horario familiar en una historia donde todo es amor y abrazos”.

Sin embargo, señala que siempre ha trabajado de la mejor manera para que “Guido” tenga humanidad. “Yo desde el primer momento no quise darle el concepto de villano, yo quise hacer un personaje humano que tiene muchos problemas y que hace que toda su energía la enfoque de una manera negativa, no quise que el personaje cayera en un cliché o en un estereotipo porque nadie es así”.

Además, el histrión se encuentra nominado a los Premios TVyNovelas 2019, en la categoría de Mejor villano. El actor se dice emocionado por esta oportunidad de ser tomado en cuenta para estos galardones, que lo pondrán en el ojo de los medios: “Estoy muy agradecido, uno dice que no trabaja para los premios, pero qué bueno que se den, la verdad estoy muy contento de poder tener esta nominación sobre la mesa”.

Por lo pronto, el melodrama se encamina a su recta final y Germán adelanta que vienen muchas sorpresas.