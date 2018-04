Rock para niños; sólo música y diversión

Los niños merecen música de calidad para disfrutarla y bailarla, con temáticas que sean de su interés y ritmos más amplios. Es por eso que Paula Ríos, Daniel Cadena, Leonardo Aranguren, Felipe Gutiérrez, Camilo Rodríguez, Ángela Alonso, Sandra Para y Sofía Elena Sánchez unieron su talento y su pasión para conformar la banda Tu Rockcito y dedicar su música rock a los más pequeños.

“Llevamos diez años haciendo música para niños, empezamos como un dúo haciendo canciones, pero tenía una influencia muy roquera, por mi voz ronca y el guitarrista eléctrico, entonces pensamos que estábamos haciendo un rock chiquito, por lo que decidimos conformar la banda para tocar y hacer música para jugar con la familia y que el público se sienta protagonista de nuestra propuesta”, cuenta Paula, cantante y compositora.

Para este fin de semana, la agrupación tiene preparado un espectáculo muy especial en Zapopan, dentro del marco del festival Para los Chicos Música en Grande del gobierno de dicho municipio. En dicho show, los niños podrán disfrutar de la música así como de juegos y bailes: “Venimos con nuestro show ‘Somos ruidosos’, que como bien lo dice es mucho ruido, mucha energía. El público se podrá divertir muchísimo, es nuestra última producción, la lanzamos el año pasado. Lo que tenemos preparado son juegos para que canten y se aprendan las canciones, también para hacer coreografíes y bailar, y así, se la pasan todos muy contentos”.

Durante el espectáculo, Tu Rockcito presentará “una mezcla del primer y segundo disco que tenemos, más de este último, habrá muy buena energía, quienes ya han tenido oportunidad de vernos, pues estuvimos el año pasado, saben que logramos una gran conexión con el público, tanto con los niños e incluso con los más grandes. Se crea una sinergia muy interesante”.

Adiós fantasmas

La experiencia de la agrupación con los niños los ha llevado a modificar su ser individual, pues afirman que no es nada fácil cantar para los más pequeños: “Es un público muy exigente, en estos años he tenido que descubrir mi faceta más profunda como artista, dejar el ego a un lado, porque lo que menos importa es cómo te ves y luces, tienes que sacar todos los fantasmas horribles de adentro para tener un alma bonita y poder cantarle a los niños. Antes hacía música de adultos, pero no volvería, me gusta hacer rock para niños, porque ellos nos permiten ser quienes somos, nos dejan ser libres”.