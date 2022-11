La colaboración entre la firma musical Gibson y Guitars For Vets ha sorprendido a los fanáticos del rock con un anuncio especial, pues con la finalidad de recaudar fondos en apoyo a los veteranos militares de los Estados Unidos, en el marco del Día de los Veteranos, realizará un concierto y subasta especial “Rock To Remember”, que será desarrollará desde el Gibson Garage, en Nashville, el próximo 8 de noviembre.

El concierto en vivo “Rock To Remember”, será conducido por el exponente del blues Jared James Nichols, y se tiene contemplada la participación de reconocidos íconos mundiales del rock como Dave Mustaine de Megadeth, Scott Stapp, Kirk Fletcher, Emerson Hart, Tigirlily, Goodbye June, el trío John Bohlinger, así como Scott Hastings, por ejemplo, que con su música tienen el objetivo de obtener fondos que permitan desarrollar programas de música para los veteranos militares estadounidenses afectados física y emocionalmente por la guerra.

ESPECIAL

Mediante esta iniciativa con Guitars for Vets, los músicos participantes tienen la recaudar 200 mil dólares a través de las donaciones de la iniciativa privada y fanáticos que deseen sumarse en las plataformas oficiales como www.guitarsforvets.org. El concierto se transmitirá gratuitamente a nivel mundial un mes después, el miércoles 7 de diciembre, considerado como el “Día Nacional del Recuerdo de Pearl Harbor” a través de las plataformas de Guitars for Vets en https://guitars4vets.org, y Stars and Stripes en Facebook.com/stripesmedia/.

Gibson recordó que la iniciativa “Guitars For Vets” (G4V) es una organización sin fines de lucro enfocada en apoyar a los veteranos militares de Estados Unidos que luchan con los desafíos del trastorno de estrés postraumático (TEPT), y entre sus programas de apoyo reciben gratuitamente guitarras y lecciones individuales y grupales de música. A la fecha, informan que el proyecto cuenta con casi 800 voluntarios y se han regalado más de seis mil guitarras nuevas y 60 mil lecciones de música; insumos que se logran mediante las donaciones a las distintas campañas. En los últimos tres años, Gibson Gives ha recaudado más de 3.5 millones de dólares en todo el mundo, enfatizando que todas las donaciones recibidas a la iniciativa son destinadas exclusivamente a estos programas musicales.

“La asociación entre Guitars for Vets (G4V) y Gibson Gives es la combinación perfecta, ya que ambos creemos que una comunidad sólida de seguidores que comparten el amor por la música puede ayudar a las personas y enriquecer a la humanidad. Rock to Remember celebra a nuestros veteranos que están encontrando la curación a través del camino de un músico, y alienta a los veteranos y civiles por igual a buscar ayuda cuando se enfrentan a los desafíos de la angustia mental y emocional.

Estamos profundamente agradecidos a todos los que han dado de su tiempo y talento para este maravilloso evento”, indicó Patrick Nettesheim, cofundador de Guitars For Vets, durante el anuncio de esta iniciativa.

FS