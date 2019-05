Rocio Sánchez Azuara es "La tercera en discordia"

Tras algunos años de ausencia en la televisión, la conductora Rocío Sánchez Azuara regresa a las pantallas para refrescar el talk show mexicano, formato que conoce a la perfección y en el que está dispuesta a modernizarlo con temas de actualidad.

La conductora alista el estreno de “La tercera en discordia”, programa que comenzará transmisiones a partir de hoy, 27 de mayo, con una dinámica diferente en la que el público podrá participar de manera activa en cada uno de los casos que Rocío Sánchez Azuara abordará para desmenuzar las problemáticas que aquejan y conmueven a la sociedad mexicana.

“Siempre disfruto mucho mi trabajo, me he llevado una grata sorpresa, estoy recibiendo más de lo que esperaba, la propuesta, la producción, todo. Es siempre grato hacer lo que más amas y más con buenos resultados”.

Añade que este formato que por décadas lideró los máximos niveles de audiencia en diversas etapas, significa para algunas personas la oportunidad de exponer sus problemáticas personal para buscar una solución ante diversos puntos de vista y diálogo, teniendo como ejemplo el legado que Cristina Saralegui marcó al ser de las primeras mujeres latinas en explorar con fuerza el talk show en español.

“Si hay alguien que se merezca la corona en esto es Cristina Saralegui, quien fue la primera latina en hacer talk show desde Estados Unidos para el público latino, tampoco hay que olvidar a Nino Canún, quien fue el primer periodista mexicano que también lo hizo. Puedo decir que yo me muevo como pez en el agua en esto, es un formato desgastante, pensé que yo ya había cubierto mi ciclo, conlleva una gran responsabilidad, llevas de la mano credibilidad y congruencia, tener siempre las palabras adecuadas y precisas para responder a situaciones”.

Rocío señala que este formato es uno de los más queridos en México y aunque la fidelidad de la audiencia a los contenidos tradicionales ha cambiado, la presentadora confía en que sus años de experiencia permitan retomar con fuerza el talk show con la credibilidad que siempre la ha caracterizado.

“Yo no me limito solo a escuchar las historias, también las vivo y las siento, me las llevo a mi casa, siempre tratando de encontrar la solución para las personas que acuden a mí, quiero que juntos encontremos soluciones para que puedan salir de sus problemas”.

Aunque “La tercera en discordia” es producción exclusiva de Unicable, Rocío Sánchez presume el vínculo que han establecido con Televisa para grabar los programas que, además de atender y explorar todo tipo de temáticas, contarán con especialistas reconocidos que puedan brindar asesoría necesaria en casos que requieran de atención más específica.

“Además de tener a especialistas calificados, podrá acudir cualquier persona para dar su punto de vista en el programa, sus consejos y comentarios inteligentes y aceptables. Es darle la voz al pueblo, siempre he pensado que en el talk show, al menos en el mío, tiene que ser una plataforma urbana, que realmente sirva para que las personas expresen sus problemas con respeto y civismo, siempre tratando de verle el lado amable a la vida”.

Con horario estelar

Sánchez Azuara comparte emocionada las expectativas positivas que tiene en “La tercera en discordia”, pues el programa será transmitido de lunes a viernes en uno de los horarios estelares de la barra vespertina -a las 18:30 horas- lo que le permitirá tener mayor alcance con el público más juvenil que podrá identificarse con casos familiares de relevancia social sobre la identidad de género, las relaciones personales y el impacto de las redes sociales, por ejemplo.