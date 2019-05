"No hay comparación", dice Sánchez Azuara sobre Bozzo

Rocío Sánchez Azuara llega a Televisa con "La tercera en discordia", programa que pronto se estrenará por Unicable y que ayudará a los usuarios a solucionar sus problemas de pareja.

"La tercera en discordia puede ser cualquier cosa, puede ser tu pareja, la distancia, tu trabajo, algún problema físico, o cualquier cosa que te pueda sacar de tu ritmo natural de vida", explicó para el programa "Hoy".

La conductora reveló sus secretos para mantener sus curvas y una esbelta figura a los 55 años.

"Es genética, te voy a confesar, pero también tengo 32 años siendo vegetariana, pezetariana, porque como pez, puro producto del mar, no como nada de carne, nada de pollo, hago yoga, medito dos veces al día, hago dos horas de ejercicio todos los días, tomo tres litros y medio de agua, pensamiento positivo trato al máximo", confesó.

Sobre las comparaciones que siempre han existido sobre ella y la peruana Laura Bozzo, Azuara presumió una camiseta que decía "Hecho en México" e insistió en las evidentes diferencias entre ambas.

"No hay comparación, no se pueden comprar peras con manzanas; cuando digo hambre es porque yo ya la sentí, cuando digo chamba es porque me la he ganado a pulso. Son totalmente dos estereotipos diferentes, dos personalidades distintas", detalló.

Rocío Sánchez reiteró en que ella y Laura Bozzo "nada que ver".

"Creo yo que el sol sale para todos y si ella tiene chamba qué bueno, que Dios la bendiga, pero ¿compararnos? Ni físicamente, ni mentalmente, ni laboralmente, o sea, nada que ver".

