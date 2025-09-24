El próximo año, Ricky Martin regresará a México con una nueva producción que lo llevará a recorrer siete ciudades del país. El cantante puertorriqueño confirmó que su tour Live 2026 arrancará en marzo, con paradas en recintos de gran formato, entre ellos el Estadio Panamericano de Guadalajara —casa de los Charros de Jalisco— donde se presentará el 18 de marzo.

El itinerario contempla presentaciones en Querétaro, Ciudad de México, Monterrey, Chihuahua, León y Mérida, con fechas programadas entre el 12 y el 28 de marzo. Cada ciudad será testigo de un espectáculo diseñado para reunir lo mejor de su trayectoria, con los temas que lo han consolidado como uno de los artistas latinos más influyentes a nivel mundial.

El arranque de la gira está previsto para el 12 de marzo en Querétaro, seguido por la capital del país el 14, antes de llegar a Guadalajara el 18. Monterrey recibirá al astro boricua el día 20, mientras que Chihuahua lo hará el 22. Posteriormente, el tour se trasladará a León el 24 y cerrará en Mérida el 28 de marzo.

La venta general de boletos se abrirá el 2 de octubre de 2025 a partir de las 11:00 horas, exclusivamente a través de la plataforma funticket.mx .

