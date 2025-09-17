Ricardo Pérez y Susana Zabaleta conforman una de las parejas más reconocidas del espectáculo en México. En los últimos días, sus nombres han acaparado la atención de los medios y redes sociales debido a los rumores sobre una posible infidelidad atribuida al comediante de La Cotorrisa.

Aunque tanto Zabaleta como Pérez suelen resguardar su vida privada, la reciente controversia ha generado gran interés entre sus seguidores, sobre todo tras mencionarse a Samii Herrera, ex pareja del influencer, en el centro del escándalo.

¿Qué motivó los rumores sobre Ricardo Pérez y su ex?

Los comentarios sobre una supuesta infidelidad de Pérez con Samii Herrera comenzaron a circular con fuerza el 15 de septiembre de 2025, después de un incidente público que involucró a la pareja.

Durante un encuentro con la prensa en un aeropuerto, Susana Zabaleta tropezó levemente, lo que llevó a los reporteros a preguntarle sobre sus recientes críticas a la actuación de Ángela Aguilar.

Ricardo Pérez reaccionó con evidente molestia, defendiendo a su novia y reprendiéndo a los medios por enfocarse en “chismes” en lugar de noticias importantes. Este momento, grabado en video, se viralizó de inmediato en redes sociales y programas de entretenimiento.

Más tarde, en el podcast Cállate los Ojos, el periodista Gabriel Cuevas, colaborador frecuente en espacios como Dulce y Picosito, hizo acusaciones directas contra Pérez.

Cuevas aseguró haber tenido acceso a mensajes “coquetos e inapropiados” que Pérez habría enviado a Herrera, incluso mientras mantenía una relación estable con Zabaleta.

"Usted póngase a serle fiel a Susana Zabaleta porque usted le ha coqueteado a la niña... Yo vi los mensajes, no sé si quería 'recalentado', pero ¿para qué le escribes a tu ex?", expresó Cuevas, dirigiéndose directamente al comediante.

Estas declaraciones desataron un intenso debate en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram, donde los usuarios se dividieron entre quienes defendieron a la pareja y quienes cuestionaron la fidelidad de Pérez.

Hasta el momento, ni Pérez ni Zabaleta han ofrecido declaraciones formales sobre el asunto, aunque el comediante publicó indirectamente una fotografía romántica de Zabaleta en un avión, gesto que muchos interpretaron como una reafirmación de su relación.

INSTAGRAM/@ricardomedijo

Samii Herrera: Influencer y ex de Pérez

Samantha Herrera, conocida profesionalmente como Samii Herrera, es una influencer originaria de la Ciudad de México.

Ha logrado consolidarse en el ámbito digital gracias a su contenido relacionado con belleza, maquillaje y cuidado personal. Comenzó su trayectoria en YouTube con un canal a su nombre, donde comparte tutoriales de maquillaje, rutinas de skincare y videos ASMR, ganándose miles de seguidores por su estilo cercano y auténtico.

Su popularidad se incrementó al colaborar con marcas reconocidas como NYX, convirtiéndose en una de sus modelos principales, y al ampliar su presencia en Instagram y TikTok, combinando vlogs diarios con consejos de belleza.

Además de su faceta profesional, Herrera es madre de dos hijos, Luisa y Tiago, aspecto que integra en sus publicaciones para promover el empoderamiento femenino y el equilibrio entre maternidad y carrera.

En 2023, amplió su contenido a OnlyFans y ha participado en podcasts como Poderosas, donde ha compartido aspectos de su vida personal. Recientemente, se unió al reality La Venganza de los Ex VIP 2025, donde su historial sentimental ha sido uno de los temas principales.

En cuanto a su vida amorosa, Herrera mantuvo una relación de un año y medio con Ricardo Pérez, iniciada en 2022 a través de TikTok. La pareja compartió momentos públicamente, pero su relación concluyó en 2023.

BB