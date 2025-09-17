Yolanda Andrade narra cómo confrontó a la persona que la "atacaba" con brujería

La conductora Yolanda Andrade volvió a la vida pública tras un periodo de silencio en medio de versiones sobre su estado de salud. Su ausencia siguió a un diagnóstico delicado: en 2023 fue hospitalizada de emergencia por una aneurisma cerebral, situación que derivó en sensibilidad a la luz y la necesidad de utilizar un parche en el ojo. Meses después se la vio con un tanque de oxígeno y con dificultades para hablar, hechos que alimentaron múltiples rumores.

En una reciente ceremonia religiosa en honor a la actriz Silvia Pinal, Andrade se mostró optimista y conversó con la prensa. Allí abordó las especulaciones que la rodearon, incluidas las versiones que apuntaban a que habría sido víctima de brujería. La presentadora, que antes se había declarado escéptica, relató que sí tuvo un encontronazo con “una bruja” y que llegó a pedirle que la dejara en paz. En sus palabras:

“Yo no creía, hay cosas que cuestan trabajo creer, pero no quiere decir que no existan. Conocí una bruja, muy bruja, pasaba por mi casa en una escoba y un día le pedí de favor que ya me dejara en paz con eso, que no estaba bien, que esas cosas se regresan y que por favor me dejara en paz, que no era para tanto. Ojalá que lo hayas entendido porque se regresa”.

Sobre su cuadro médico, Andrade explicó que recibió diagnósticos de dos padecimientos considerados crónicos e incurables y que, aunque permanece bajo vigilancia médica, en un momento perdió movilidad y la capacidad de hablar. Relató además la explicación que le dio su médico respecto al pronóstico: “El doctor me dijo: ‘De 3 a 5 años dura tu enfermedad’.”

Con franca aceptación frente a la posibilidad de la muerte, la conductora confesó cómo afronta su realidad:

“No le tengo miedo a la muerte, claro que no. Me he ‘terapeado’ un chingo, porque de todos modos nos vamos a morir todos. Y luego decía: ‘No sé cómo me voy a morir, pero como ya me dijeron cómo, ya la veo venir. Es mejor disfrutar la vida’”.

Tras su aparición pública, seguidores en redes destacaron que luce con mejor semblante y valoraron su decisión de hablar abiertamente sobre las controversias y su salud. Andrade continúa bajo control médico y, según indicó, procura aprovechar cada día con una actitud de disfrute pese al pronóstico.

BB