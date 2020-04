Ricardo Margaleff le guiña al drama 

Aunque la comedia ha sido base para Ricardo Margaleff en su carrera como actor, el melodrama es una faceta que también le fascina.

Es por ello que cuando conoció el proyecto “Te doy la vida”, de la productora Lucero Suárez, Margaleff no dudó en sumarse a este elenco en el que también participan: José Ron, César Évora, Eva Cedeño y Jorge Salinas, con quienes desglosa una historia de amor basada en el apoyo familiar y las complejidades que el niño “Nicolás” (Leonardo Herrera) enfrenta ante la leucemia.

“Hemos tenido muy buena aceptación y grandes niveles de audiencia; incluso, se ha colocado en el primer lugar de todas las telenovelas, estamos muy contentos con el resultado”, explica Ricardo Margaleff al resaltar el impacto que su personaje “Agustín” ha tenido en la historia que también aborda la amistad entre los amigos cuando hay dificultades.

“Todo mundo creía que mi personaje sería cómico y no es así, es completamente dramático; es un personaje que también va a sufrir”.

Activo desde casa

Ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, Ricardo señala que ya se alista para acatar el aislamiento desde su casa tras realizar grabaciones especiales en distintos programas de Televisa, por lo que en próximos días comenzará a tener una nueva dinámica en redes sociales para seguir en contacto con sus fans con un toque propositivo y bastante creativo.

“Creo que no hay que caer en pánico y estar en casa ayuda a tranquilizarte, hay muchas actividades que no hacemos durante el año y ahora las podemos retomar. En mis redes sociales generaré un espacio en el que me pondré a hacer ‘talacha’, hacer pequeñas reparaciones en la casa, mostrar que de alguna forma puedes tener diferentes actividades en casa”.

JL