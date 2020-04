Ricardo Arjona se reinventa con “Hongos”

Ricardo Arjona rompe el silencio y regresa a la escena musical sintiéndose “más joven, más feliz y más peligroso que nunca”, comenta con una gran sonrisa en entrevista; una charla en la que el cantautor comparte el proceso de creación de su nuevo sencillo: “Hongos”, el cual llega hoy a través de todas las plataformas digitales.

Este tema forma parte de lo que será el nuevo proyecto de Arjona: “Blanco y Negro”, un disco doble del cual “Blanco” llegará este año al mercado y “Negro” saldrá en el 2021.

El cantautor guatemalteco buscará demostrar que sólo Arjona supera a Arjona evolucionando y volviendo a su raíz con su nueva creación, un tema que rescata la “esencia Arjona”, la de los inicios, cuando cursaba sus estudios universitarios de comunicación en esa nación centroamericana.

Esta canción nació en el corazón de la bohemia londinense, de la manera más accidentada posible, como ha ocurrido con sus mejores historias durante las últimas tres décadas: “Hongos” fue grabado en los emblemáticos estudios Abbey Road en Londres, el mismo lugar donde nacieron las canciones de The Beatles. Allí, el tema fue concebido “a la antigua”, en una sesión en vivo con parte de los músicos suecos e ingleses que tan sólo días antes crearon magia con Sting (Martin Terefe, productor y bajo; Glen Scott, pianos y teclados; Kristoffer Sonne, batería, y Staffan Astner, guitarras).

A ellos se sumó el desaparecido productor, compositor y guitarrista norteamericano Dan Warner.



-¿Qué pasó desde que terminó la gira de “Circo Soledad” hasta el día de hoy?

-¡Muchas cosas! Una semana después del último concierto empecé mintiéndome como siempre.

Supuestamente dedicaría el siguiente año a escribir una novela, pero a la tercera semana ya estaba en el estudio inventando un proyecto de duetos que se llamaría “Mujeres”: 12 canciones inéditas grabadas a piano con 12 mujeres distintas. Hasta que una noche en un bar de Londres lo cambió todo. Nació la canción “Hongos” y el rumbo se fue para otro lado y yo con él.



-Hablemos de “Blanco y Negro”, cuéntanos del proceso.

-Mejor escuchémoslo (se ríe) los discos no se hablan, se escuchan. Ya mencioné que yo estaba haciendo otro disco hasta que apareció la canción “Hongos”, en un bar de Londres, en ese momento el rumbo cambió y yo con él.

“Hongos” forma parte de “Blanco y Negro”, material que grabó en Abbey Road absolutamente en vivo: “Lo retocamos muy poco. Tiene sabor a música en vivo y a cantante y compositor feliz. Lo que le pase a este proyecto será sólo felicidad extra, porque ya nos dio mucha felicidad cuando lo hicimos. Son dos discos ‘Blanco’ que será el primero en salir con 14 canciones y ‘Negro’ que, aunque ya está hecho, saldrá después. Aunado al disco, hicimos un libro que contiene desde fotografías, poemas inéditos, hasta cuentos cortos. Es una pieza impecable y una de las mejores cosas que hice en mi vida”.

-¿Crees que vas a sorprender con este disco?

-¡Uy!… Sabes qué creo, después de analizar el trayecto de esta entrevista, que estoy sonando inmensamente arrogante, pero ya no hay manera de volver (risas). En realidad, es el lujo de poder decir exactamente lo que siento. Pero de tu pregunta te voy a contestar con la pregunta que me hizo el guitarrista inglés de este proyecto: justo cuando finalizamos el último tema…. Se sentó al lado mío y me dijo en su inglés británico: ‘¿Qué vas a hacer con este disco en el lugar de dónde vienes?’ Yo sólo tuve una respuesta: ‘En mi casa y para mí es suficiente’. Este proyecto me impactó y me sorprendió a mí y eso es lo más importante. Ahora, pecaría de mentiroso si te digo que no me gustaría que sorprenda a otros. Por supuesto que me gustaría.

- Cambiando de tema, ¿qué me dices del virus?

-Del virus nada, ya se dijo todo. ¡Por Dios!

-¿Y del encierro?

-Bueno, del encierro yo soy un tipo acostumbrado al confinamiento, me jode que me haya sorprendido este encierro con dos discos ya hechos y 24 canciones producidas, por consecuencia me quedaron muy pocas ganas de seguir componiendo, aunque entiendo que este encierro era ideal para parir canciones.

-¿Algo para agregar?

-Sí, que estoy más joven, más feliz y más peligroso que nunca (risas).

