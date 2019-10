Rey Pila, la antesala de The Cure

Rey Pila se ha consolidado como uno de los proyectos más vanguardistas del rock mexicano y aunque su lírica ha optado por el inglés, para Diego Solórzano, vocalista de la banda, la honestidad de su propuesta sonora ha sido clave para cautivar a figuras internacionales como Depeche Mode, Julian Casablancas y recientemente a The Cure, quienes han solicitado a Rey Pila ser teloneros del concierto que ofrecerán los británicos hoy en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Diego Solórzano señala que ser una de las tres bandas responsables de preparar el terreno previo a que Robert Smith se adueñe del escenario es una oportunidad para reafirmar el posicionamiento de Rey Pila ante el público mexicano y llegar a nuevos oídos que serán testigos del frenesí que los caracteriza cuando llegan a la tarima.

“Nos sentimos bien, es una banda y show importante, The Cure genuinamente nos gusta y pocas veces pasa esto, nos genera grandes ganas de tocar con grandes bandas”, explica en entrevista Diego Solórzano.

Compartir cartelera con grandes figuras no es nuevo para Rey Pila, pues en 2018 la banda también fue responsable de engalanar el concierto de Depeche Mode, además de ser arropados por el líder de The Strokes, Julian Casablancas, en la producción de su álbum “The Future Sugar”, por lo que la propuesta de sumarse a la gira de The Cure anima a los mexicanos a seguir empujando sus proyectos a nuevas escalas.

“Tengo entendido que Robert Smith escogió a la banda, él mandó un ‘mail’ para decir que quería a Rey Pila. Ya habíamos vivido una situación similar con Depeche Mode y no nos agarró tan sorprendidos esta propuesta, ahora estamos muy contentos”.

Tras el lanzamiento de su más reciente producción “Lucky No.7”, Rey Pila aprovechará su llegada al Foro Sol para compartir sus nuevas creaciones y mostrar parte del repertorio que los ha acompañado desde su debut en 2010 y comenzar a planear la gira que los llevará nuevamente a Estados Unidos.

“Tocaremos las canciones que más nos gustan, iremos duro y a la cabeza. Terminamos de grabar nuestro EP y hemos estado enfocados básicamente en eso”, explica Diego Solórzano al puntualizar que Rey Pila se encuentra en uno de sus más grandes momentos.

“Hemos trabajado muy duro, sentimos que nuestro trabajo debe mantenerse fiel a las creencias musicales y códigos que hemos tenido desde el principio”, detalla el músico al considerar que ante el surgimiento de nuevas propuestas musicales diariamente, el público analiza y valora más el concepto de cada banda, pues desde su punto de vista, no todos los proyectos cuentan con bases y argumentos sólidos para sobresalir en una industria tan competida.

“Sí, cada vez aparecen más bandas, pero también hay algunas malas, y eso lo aprovechamos, hay más espacio para los que realmente queremos transmitir un mensaje genuino. Nosotros eso es lo que hacemos, nos subimos a nuestro caballo y no bajarnos de ahí, somos muy claros con nuestras ideas y lo que queremos de nuestra carrera”, finaliza.