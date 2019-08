The Cure confirma concierto en México

Luego de seis años de ausencia, la banda de rock alternativo The Cure confirmó fecha para ofrecer concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México el próximo 8 de octubre, como parte de su gira internacional del 40 aniversario.

El grupo británico ofrecerá una única fecha de presentación, de acuerdo con la información publicada por el Grupo Ocesa.

#ShowOCESA



¡La espera terminó! Después de seis años de ausencia en nuestro país, @thecure regresa este 8 de octubre al Foro Sol en su única presentación��#TheCureMX



Preventa @Citibanamex 28 y 29 de agosto



Términos y condiciones para los 3MSI en https://t.co/97AaWmb53r pic.twitter.com/hBN2dcKrEg — Ocesa Rock (@ocesa_rock) August 22, 2019

The Cure se encuentra de manteles largos ya que cumple 40 años de estar tocando por todos lados y por tal motivo está por estrenarse, el próximo 29 de agosto, en cines de todo el mundo la cinta "The Cure- Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London". El largometraje que recoge ese momento tiene una duración de 135 minutos.

Los miembros de la banda, Robert Smith, Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O'Donnel y Reeves Gabrels, tocaron en aquel recital canciones tan míticas como "Boys Don't Cry" y "Friday I'm in Love".

La película fue dirigida por Tim Pope, artífice de algunos de los videoclips más icónicos de The Cure, así como de la premiada película-concierto "In Orange" (1986).

¡Agéndalo!

La preventa a usuarios de Citibanamex será el próximo 28 y 29 de agosto a un costo de 450 a mil 850 pesos por boleto. La venta general comenzará a partir del 30 de agosto en sistemas Ticketmaster, por teléfono del recinto o en taquillas.

Con información de SUN

AC