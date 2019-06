Revelan nuevo adelanto de "Orange is the New Black 7"

Netflix reveló un nuevo adelanto de la última temporada de “Orange is the New Black”, serie que culminará su historia el 26 de julio próximo.

“Es un honor haber llorado con ustedes”

En el adelanto, la plataforma de entretenimiento destacó la participación de cada uno de los personajes que protagonizan una de las series más exitosas de Netflix. “Orange por siempre”, dijo.

“El final de una era. Es un honor haber llorado con ustedes”, escribió la plataforma en Twitter.

El final de una era. Es un honor haber llorado con ustedes. Orange Is The New Black Temporada final, disponible el 26 de julio. Solo en Netflix. pic.twitter.com/Ak2XdaRlu7 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) 26 de junio de 2019

La séptima y última temporada de la serie las damas de Litchfield llegan a un acuerdo con el hecho de que la prisión les ha cambiado para siempre. “Piper” luchará con la vida en el exterior, mientras que la vida de “Max”, tan corrupta e injusta como siempre, continúa sin ella”.

“Por su parte, la relación de amistad entre “Taystee” con “Cindy” todavía está en juego mientras llega la sentencia. “Gloria” y su personal de cocina se enfrentarán a una dura verdad de la nueva fuente de ganancias de “Polycon”.

“Perseguirán drogas o sueños y se enfrentan a la realidad de su lugar en este mundo”, detalló Netflix.

ESPECIAL / Netflix

Esta temporada, el elenco y creadores de "Orange is The New Black" están homenajeando a sus apasionados fans, que han evangelizado este amado "show" a través de los años, dándole la oportunidad al Orange Army de crear el key art del final de la serie. Diez dedicados, talentosos y diversos artistas de todo el mundo (Reino Unido, Armenia, Brasil, Italia y Estados Unidos) fueron seleccionados a través de las redes sociales para mostrar su pieza en autobuses, edificios y espectaculares en todo el mundo, como parte de la celebración del estreno de la temporada final.

AC