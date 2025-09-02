Junior H en Guadalajara: ¿Cuánto cuesta el boleto más barato para el concierto?

Uno de los mayores exponentes de los corridos tumbados, Junior H, comenzó este martes la venta de boletos para su gira “Lágrimas Sad Boyz Tour”, la cual llegará a 13 estados de la República Mexicana , incluyendo Guadalajara.

Aunque aún no se tienen muchos detalles, los fanáticos del cantante ya han demostrado su apoyo y entusiasmo por asistir a alguno de los shows programados.

Te puede interesar: Top 10 de las películas más vistas de la semana en Netflix México

Las fechas de sus conciertos están fijadas para noviembre y concluirán antes de finalizar el año. Si estás pensando en adquirir tus boletos, aquí te contamos todo lo que debes saber.

La venta de boletos de Junior H inició este martes 2 de septiembre y los fans ya pueden adquirir sus entradas a través de Funticket. La fecha del concierto en Guadalajara será el 16 de noviembre en la Plaza Nuevo Progreso a las 20:00

El intérprete de "El hijo mayor" no solo ofrecerá una presentación en la capital, sino que también confirmó al menos 13 presentaciones en distintos estados de la República Mexicana.

Las fechas del "Lágrimas Sad Boyz Tour 2025" son las siguientes:

8 de noviembre: Tijuana, Explanada Estadio Caliente

14 de noviembre: Acapulco, Arena GNP Seguros

15 de noviembre: Toluca, Estadio Toluca 80

16 de noviembre: Guadalajara, Plaza Nuevo Progreso

19 de noviembre: Monterrey, Estadio Walmart Park

21 de noviembre: Chihuahua, Estadio Manuel L. Almanza

26 de noviembre: Aguascalientes, Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes

28 de noviembre: León, Guanajuato, Poliforum León

29 de noviembre: CDMX, Monumental Plaza de Toros México

4 de diciembre: Mérida, Estadio Kukulcán

5 de diciembre: Veracruz, Expo Ganadera

7 de diciembre: Puebla, Centro Expositor Puebla

Los corridos tumbados sonarán con emoción y potencia este próximo 16 de noviembre, donde el cantante regional convivirá con sus fans en una noche única.

Los precios del concierto en Guadalajara son:

Diamante - $3 mil 590.00

BARRERA - $2 mil 690.00

PRIMER TENDIDO - $ mil 790.00

SEGUNDO TENDIDO - $ mil 390.00

PALCOS - $990.00

GENERAL - $590.00

Los precios no incluyen cargos por servicio.

En los otros 13 shows, los precios varían conforme al recinto, aunque oscilan entre los $550 y $3 mil 590 pesos, dependiendo de la zona.

Recientemente, Junior H se convirtió en el primer artista en hacer sold-out con dos noches agotadas en el Credit Union 1 Amphitheatre en Tinley Park, Chicago, donde reunió a más de 40 mil fans. El espectáculo confirmó la fuerza de los corridos tumbados y su relevancia dentro de la cultura mexicana.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP