Lemus sostendrá reunión con Sheinbaum Pardo este miércoles

Como parte de la visita a la Ciudad de México que el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, realizó a la Ciudad de México en el marco del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, el mandatario estatal dio a conocer que será mañana miércoles por la mañana cuando pueda reunirse con Sheinbaum Pardo.

Lemus Navarro no reveló directamente los temas que abordará con la mandataria federal, pero indicó que dicha reunión será sostenida en Palacio Nacional.

También indicó que este martes, durante toda la tarde, sostendría diversas reuniones con otros entes para llevar a cabo diversas gestiones de relevancia para Jalisco, de los cuales tampoco abundó en detalles, aunque se prevé que, tanto con la presidenta, Claudia Sheinbaum, como durante el resto de sus reuniones, pueda abordarse el tema de la Línea 4 del Tren Ligero y la Línea 5 del Transporte Público, pues sí indicó que "está revisando distintos temas de infraestructura y movilidad".

"La verdad es que ha sido una gira muy intensa, llegamos desde el domingo en la noche para la asistencia al primer informe de gobierno, y pues bueno, vamos a seguir trabajando por la seguridad, de las y los jaliscienses en coordinación con el gobierno federal. Pero también algo fundamental, estamos revisando distintos temas de infraestructura, de movilidad, y muchas condiciones para hacer de Jalisco, cada vez más, un estado extraordinariamente competitivo y atractivo para las inversiones", afirmó Lemus Navarro.

También aprovechó para señalar que, tras su asistencia al primer informe de la mandataria federal, acudió a la instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, compuesta por las y los ministros que resultaron electos tras los comicios del pasado de junio en busca de la conformación del "Nuevo Poder Judicial".

Así mismo, indicó que por la mañana asistió al Consejo Nacional de Seguridad Pública, al cual acudieron gobernadoras y gobernadores de los 32 estados de la República, además de Sheinbaum Pardo y, por supuesto, de las autoridades federales en materia de seguridad, tras la cual se alcanzaron acuerdos para la contratación de más policías y elementos de las Fiscalías.

