Retratarán vida de Billie Holiday en documental

A 60 años de su fallecimiento, la dura vida de la cantante de jazz Billie Holiday "Lady Day", marcada por abusos, vejaciones, problemas con las drogas y la discriminación que sufrió en la industria musical por el color de su piel, será retratada en un documental.

Su estilo único y su voz conmovedora, sus habilidades de composición, así como su creatividad y sus valientes opiniones sobre la desigualdad y la justicia convirtieron a Holiday en un ícono cultural.

Eleanora Fagan Gough, su nombre real, nació el 7 de abril de 1915 en Filadelfia, Estados Unidos, reconoció en varias ocasiones que su infancia fue difícil, marcada por una violación en su niñez y por meses de reclusión en un orfanatorio.

A los 12 años, se trasladó a New Jersey con su madre, Sadie Fagan, y posteriormente a Brooklyn, donde las circunstancias económicas la obligaron a ejercer la prostitución.

Seis años después, de reunir más experiencia de vida que la mayoría de los adultos, fue descubierta por el productor John Hammond, con quien grabó su primer disco como parte de un grupo de estudio dirigido por el clarinetista Benny Goodman.

Un éxito tras otro

En la década de los 30, su carrera fue en ascenso, grabó numerosos éxitos con el pianista y arreglista Teddy Wilson, además hizo varias colaboraciones con el gigante saxo tenor Lester Young, cuyo tono complementario era un socio comercial perfecto para Billie.

De acuerdo con la biografía publicada en su página oficial, ellos se convirtieron en los mejores amigos y en socios musicales inseparables y legendarios, incluso un tiempo vivieron juntos con la madre de Billie.

Su singular timbre de voz la convirtió en una de las cantantes de jazz más destacadas e influyentes de su tiempo, incluso se le llegó a comparar con intérpretes de la talla de Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald.

Uno de sus mayores éxitos fue Strange Fruit, cuya letra es una clara referencia a los cuerpos de los negros linchados en el sur de su país, por el color de su piel; el tema se convirtió en un himno contra el racismo.

"De los árboles del sur cuelga una fruta extraña, sangre en la hoja y sangre en la raíz, cuerpos negros balanceándose en la brisa sureña", dice un fragmento de su canción, que fue vetada por las emisoras de radio en ese entonces.

En el cine, Billie participó en varias películas, entre ellas, New Orleans (1947), dirigida por Arthur Lubin, en la que alternó con Louis Armstrong y el mexicano Arturo de Córdova.

En 1972, Sidney J. Furie dirigió Lady Sings the Blues, en la que Lady Day es interpretada por Diana Ross, y en 1990 Matthew Seig dirigió para la televisión el documental Lady Day: The Many Faces of Billie Holiday.

Su decadencia

Holiday empezó a consumir drogas y alcohol, a lo que se sumó su desafortunada vida sentimental, pues en 1941 se casó con el trompetista Jimmy Monroe y en 1957 con Louis McKay, ambos matrimonios fracasaron.

Al poco tiempo su carrera artística comenzó en decadencia, abusaba de las drogas, experimentó una fuerte depresión producto de sus relaciones amorosas fallidas y también fue detenida en varias ocasiones por el consumo de estupefacientes.

Los últimos años de Billie fueron trágicos, perdió la autorización para poder presentarse en cabarets, fue víctima de una estafa que le hizo perder las ganancias acumuladas en su carrera.

Refugiada en las adicciones, Billie Holiday ingresó al hospital por una dolencia cardio-hepática en 1959, tiempo después fue condenada a arresto domiciliario por posesión de narcóticos. El 17 de julio de ese año, murió a consecuencia de una cirrosis hepática.

El documental

De acuerdo con el estudio de música y el departamento de cine y televisión que colaboran con la producción, el documental contará su historia a través de los ojos de Linda Lipnack Kuehl, quien en 1971 se propuso escribir una biografía definitiva de la artista.

En febrero pasado, se informó que el documental se encontraba en la fase de postproducción y la artista brasileña Marina Amaral trabajaba en las imágenes filmadas y fijas.

Aunque la mayoría de las imágenes de archivo que existen de Billie Holiday están en blanco y negro, Amaral usará nuevas técnicas para actualizarlas.

AC