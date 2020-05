Rejuvenecer desde el interior

Discovery Home & Health estrenó el pasado 5 de mayo “10 Años Menos”, programa conducido por Andy Benavides. Con el perfil de rejuvenecer la apariencia de las mujeres que asisten al programa, la producción resalta el valor del cuidado personal.

Andy platicó cómo fue la invitación para dar el salto a la televisión: “Hace un año recibí un correo por parte del equipo, estaban muy interesados que estuviera en este programa. Me sorprendí, porque no tengo preparación en televisión. Me sonó un poco raro, mi mundo es más de las redes sociales, del ‘bloguerismo’”.

Para la bloguera e influencer el concepto del programa era ya familiar, pues “es una especie de remake de un programa que veía de chiquita, llamado ‘10 Years Younger’”. Por ello, “con los ojos cerrados confié en Discovery”. El programa se transmite por Discovery Home & Health los martes a las 22:00 horas.

Las grabaciones empezaron en julio del año pasado, y aunque la cámara de televisión era nueva para Andy “el nervio me duró como dos minutos. Cuando llegué y me pasaron una especie de guion (a lo que no estoy acostumbrada, las redes son más espontáneas) al momento de recibirlo dije ‘Ah, caray, qué estoy haciendo aquí’. Pero confiaron en mi habilidad para guiar a las participantes y al programa. Cuando vieron que sí podía me soltaron el guion. En definitivo la televisión tiene un montón de cosas que los espectadores no vemos. Hay un minuto de contenido que toma alrededor de 24 horas para realizarlo. Llegué a apreciar bastante lo que hace la gente detrás de la televisión”.

Andy Benavides adelantó que los rumores sobre más participaciones en televisión son falsos: “Honestamente no, este programa lo acepté porque va completamente con lo que yo hago, es lo que he hecho en las redes”.

Sobre la dinámica del programa, la especialista en moda comentó: “Cada una de las participantes tiene un caso distinto. Alguna historia de una enfermedad que las dejó viéndose 10 años más de los que tienen, o incluso 20. Algunas con situaciones difíciles como un abandono de pareja, otras siendo mamás de 3 o 5 hijos. De pronto nos perdemos en el camino y necesitamos que nos encarrilen. Cada una tiene una historia que contar, el programa les da una segunda oportunidad para que se apapachen y cumplan su hobby, alguna buscaba trabajo”.

Similitudes positivas

Andy se identificó más con las mamás jóvenes que veremos en “10 Años Menos”, un perfil en el que muchas televidentes se verán reflejadas: “De pronto despertamos deprimidas por vernos mal, pero vemos esa transformación de una mujer que quiere echarle todas las ganas. Así como yo me identifico con ellas, mi mamá puede identificarse con otras, como Rosalía, es una señora mayor, con sus hijos ya grandes: perdió el camino pero en el programa termina viéndose bien y a punto de emprender un hobby”. En total son doce mujeres las que participan en los episodios de “10 Años Menos”.

El programa tiene también el mensaje positivo: “Al final del día decimos que es válido pedir ayuda. Tal vez estamos deprimidas, pero por querernos hacer la superhéroe de la familia nos quedamos calladas, pero estamos infelices. Esperan que estemos impecables, con la sonrisa en la cara y la comida caliente, pero el programa nos dice eso: está bien pedir ayuda”.

Nuevo bebé en puerta

En estos tiempos de cuarentena, en los que también está a punto de tener su tercer bebé, Andy compartió lo que le ha servido: “Forjar una rutina con las niñas pequeñas: despertarse, desayuno, tiempo de juego, recoger. Esto nos ha funcionado para no perder el horario. En cuanto a planes, como estoy a días de tener a mi tercer bebé, creo que me tomaré unos días de descanso, por así llamarlo porque de descanso no tiene nada. Después retomaré los proyectos con marcas internacionales, traen proyectos increíbles de la mano con mi contenido”.

JL