"Hightown", listo para volverte adicto

El entretenimiento actual vive momentos de revolución y esto ha dado pie a la creación de diversas propuestas para ofrecerlo. Dentro de la sana competencia para ofrecer productos de calidad, destaca Starzplay con su próxima serie: “Hightown”.

Es en este nuevo programa donde el puertorriqueño Amaury Nolasco tendrá un papel importante. El actor, quien también participó en éxitos televisivos como “Prison Break” y “CSI Miami”, charló con esta casa editorial para contarnos un poco sobre la serie que toca el delicado tema de las adicciones.

“‘Hightown’ no es la típica serie que te habla de estupefacientes, te cuenta la historia de una adicción pero con sustancias que tenemos en casa, como medicamentos controlados que te dieron por sacarte las muelas de atrás o por una operación. Es tomada desde un punto de vista diferente y creo que eso la hace muy interesante. Puede pensarse que soy el malo de la serie, pero yo más bien diría que soy algo incomprendido y eso se puede notar conforme observas la trama”.

El boricua relató cómo es que logró obtener el papel y el entusiasmo que esto le ocasionó. “Un día llegó mi agente y me dijo que había un casting para una serie producida por Jerry Bruckheimer, quien ha dirigido muchísimas películas increíbles. Desde ahí me salió esta idea de lograrlo, imagina quién no quisiera trabajar con ese personaje. Después leí el libreto y me pareció una gran obra y fue entonces que me encantó la idea de estar en el proyecto y afortunadamente lo logré”.

Ser parte de “Hightown” fue un logro para Nolasco, que cuenta un pequeño secreto al respecto:

“Ahora ellos no lo saben, pero ellos no tendrían que pagarme por esto, lo habría hecho gratis (risas). Es una de esas oportunidades que valen la pena, esto es como un sueño para mí y estoy seguro que será una de esas series que a muchos les gustará”.

A reinventar el género

Desde el punto de vista del puertorriqueño, esta serie está al nivel de otras que tocan un tema similar, y está lista para captar la atención. “Creo que ‘Hightown’ toca un tema que es del interés de muchos, yo me atrevo a decir que si te gustaron algunas otras como ‘Breaking Bad’, ‘Prison Break’ o ‘Narcos’, esta es otra que podrá atraparte. Obviamente habría que preguntarle a la gente lo que le gusta, porque sé que en cuanto a shows nos volvemos incorrectos, como apoyar al narcotraficante o al que se quiere escapar de la prisión, creo que este show por ahí va y les puede gustar”.

Imperdible

“Hightown” está lista para su estreno a través de Starzplay a partir del próximo 17 de mayo. El lanzamiento de la serie se hará de manera simultánea en los Estados Unidos, Europa y América Latina, evidentemente con México entre los países que podrán gozar de este adictivo estreno.

JL