Camila Fernández, a la conquista del R&B

Confiar plenamente en su instinto es lo que fortalece a Camila Fernández en la industria musical.

Aunque su exploración ha navegado por distintas facetas en el pop, la cantante ha hecho del R&B su mejor escaparate para demostrar el talento que tiene en su voz.

A pesar de que su agenda de trabajo y promoción se ha visto alterada ante la contingencia sanitaria, Camila opta por no descansar musicalmente y presumir su más reciente creación: “Te acostumbraste”, tema con el que vuelve a posicionarse en las listas de popularidad con una mezcla especial en el R&B y el pop latino.

Camila Fernández señala que si bien la situación que se vive ante la contingencia sanitaria ha impactado a la comunidad artística, así como a las dinámicas para estrenar proyectos, la respuesta del público ha sido bastante cercana a través de las plataformas digitales, pues a tan solo una semana de presentar “Te acostumbraste”, la canción se aproxima a los 30 mil hits tan solo con su formato “lyric video” en YouTube.

En entrevista, la artista comenta: “Estoy muy emocionada con el lanzamiento de ‘Te acostumbraste’, creo que le dio un giro a mi cuarentena, algo más positivo. No pensamos que la cuarentena nos llegara, el lanzamiento de la canción ya estaba pensado también con su video. Espero que mi trabajo los pueda acompañar en este momento tan difícil a todos”.

Explica que su más reciente sencillo es una muestra del potencial que se avecina para su nuevo disco, en el que prepara sorpresas peculiares para adentrarse a una faceta más bailable e innovadora. “Estuve buscando muchísimo un sonido que me describiera más y creo que éste es el que más se me ajusta en cuestión de canciones, más de baladas, con el R&B me identifiqué muchísimo. Siento que es un sonido más maduro en mi carrera, es un estilo al que me aferré y estuve en esa aventura de buscar mi camino. Creo que para las baladas seguiré con esto y para las canciones más para bailar tengo una sorpresa increíble”.

Derriba muros

Respecto a la narrativa que envuelven a sus nuevas canciones, Camila Fernández resalta el giro que también ha dado a la personalidad de sus letras, pues aunque el tema del amor y el desencanto siguen presentes, ahora muestra a una mujer más entregada a sus propios sentimientos y más sensible a su entorno.

“Estoy enseñando esta parte de mí, de que no soy invencible, que sí siento, que sí puedo caer. Siento que en el material pasado tenía un ‘muro’, de yo no sentía nada, que el amor a mí no me hace nada, pero ahora creo que en este nuevo material me he mostrado más vulnerable, con más sentimientos. Dejo ver esa parte de mí que no había mostrado previamente”.

Ante la inmediatez de internet y de la gran cantidad de opciones que hay en las plataformas musicales con nuevos talentos cada día, Camila aplaude la pluralidad y alcance de las redes sociales y el reto que le impone para ser más creativa con su propuesta: “Me encanta, siento que esto te inspira y te motiva a seguir haciendo, a seguir creando y superarte todos los días. Me fascina todo lo que se está haciendo, me encanta que hay demasiados universos en la música, hay familias y comunidades, es increíble, porque te puedes adentrar a todos los estilos, hay muchas mezclas, híbridos, y yo estoy feliz con lo que tenemos al alcance de nuestras manos”.

Apoyo incondicional

Desde su debut en los escenarios, Camila Fernández ha reconocido el apoyo incondicional de su mamá América Guinart, quien sin dudarlo comparte y promueve las creaciones de sus hijos dentro y fuera de los escenarios, y pese a que la celebración por el Día de las Madres fue diferente este año, la cantante realizó un festejo en el hogar y en compañía de su familia, acción suficiente para reforzar el amor y admiración que tienen por la líder de la dinastía Guinart.

“Mi mamá es una de las personas más importantes en mi vida y la celebramos con lo que se pueda en cuarentena. Le cantamos todo el día. Las mamás son un regalo de Dios”.

JL