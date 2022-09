Tal como si hubieran sido íntimas amigas fue como reaccionó la actriz Niurka tras la muerte de la reina Isabel II de Reino Unido y aunque se expresó con pocas palabras no pudo ocultar que le sorprendió la noticia.

"‘¿Falleció?", dijo mientras se ponía una mano en la boca y con una larga pausa a los medios de comunicación que la esperaban en la salida del Aeropuerto Internacional de Mérida, en Yucatán.

"Ay, no sabía", expresó sorprendida. "No, nadie me avisó. Ah", afirmó mientras siguió caminando e hizo una expresión como si quisiera llorar.

De acuerdo con un clip que publicó la exintegrante de "La Casa de los Famosos 2" y de "Big Brother" en sus redes sociales, que fue tomado de un programa de Azteca América, la cubana llevaba puesta una sudadera blanca con lentes oscuros.

Reacción de último minuto… pic.twitter.com/lK48eu3g2M — NIURKA MARCOS (@OfficialNiurka) September 8, 2022

En otros temas la bailarina informó que el 2 de octubre se presentará en el Teatro Armando Manzanero en Mérida, con la obra "La Semesienta" con el que promete que el público se va a morir de la risa.

"Un elencazo para que nos caguemos de la risa todos juntos, nos divirtamos, ven a carcajearte", dijo Niurka quien en reiteradas ocasiones ha afirmado que ella sí es vedette.

"La Semesienta", que ya ha dado funciones en la Ciudad de México, actualmente tiene en su elenco a Pepe Magaña, Rafael Inclán, Pablo Cheng, Luis Manuel Ávila, entre otros.

jb