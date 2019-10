Regresan “Heridos” a la Perla Tapatía

Caifanes vuelve a la ciudad para presentar su sencillo “Heridos”, con un concierto individual en el Auditorio Telmex, después de haberse presentado dentro de varios festivales.

El baterista del grupo, Alfonso André, platicó las diferencias entre ambos tipos de conciertos: “La gente viene a vernos nada más a nosotros, en los festivales está esa espinita de tenerlos que ganar. Es una de las principales diferencias. También tenemos más tiempo para tocar, es un concierto para tocar más canciones que en un festival. Los dos son muy disfrutables, tocar en festivales nos gusta mucho por ver a los demás compañeros, y los shows cortos tienen su magia y su energía, hay que salir a tirar toda la carne al asador”.

Con más tiempo para tocar en su concierto propio, Caifanes presentará una selección de su repertorio compuesto por cuatro discos de estudio, además de su más reciente sencillo titulado “Heridos”, tema esperado que lanzaron recientemente y que acabó con una sequía de material inédito desde “El nervio del volcán” (1994).

Volver al estudio

La agrupación desea volver al estudio para presentar nuevo material a sus seguidores. EL INFORMADOR

Alfonso comentó respecto a esta nueva canción: “Todavía dan cosquillas en el estómago, es la más nueva, realmente no tanto, tiene un año. La hemos tocado en todas las presentaciones que hemos tenido. Cada vez ha tomado su personalidad, las canciones se van transformando a la hora de tocarlas fuera del estudio. La gente la ha adoptado muy bien, ya la cantan como si fuera cualquiera de las otras del repertorio, lo cual nos da mucho gusto”.

Sobre la grabación de “Heridos”, el baterista recordó cómo sucedió: “Andábamos de gira en Estados Unidos, teníamos un espacio en un par de días entre una tocada y otra: decidimos meternos en caliente para acabar una idea que teníamos, pero que terminamos de hacerla en el estudio. Sabo nunca la había tocado, Diego, Saúl y yo sí la habíamos palomeado en algunos momentos, buscando un arreglo. Ya el arreglo final quedó cuando se integró Sabo, fue cambiando muy rápido ya dentro del estudio y tomó la personalidad de Caifanes. Nos dio gusto: dentro del estudio parecía que acabáramos de grabar hace una semana y no hace 15 o 20 años”.

Después de esta experiencia, el grupo se quedó con ganas de regresar al estudio, motivo por el que están en la búsqueda de algunas fechas libres para regresar a grabar uno o dos temas más de la misma forma en que sacaron “Heridos”, afirmó el baterista.

La fórmula del éxito

Sobre las próximas canciones que podrían estar lanzando pronto, Alfonso dijo: “Hay muchas ideas, hemos estado trabajando en distintos momentos desde el reencuentro en 2011. Buscamos un sonido que no suene viejo, pero que no deje de sonar a Caifanes. Es un balance delicado. Hay muchas ideas de canciones, sí hay un par en la mira que podrían ser las próximas. La mayoría son de Saúl, como siempre, es el compositor de casi todo el material. Todos tenemos ideas, le damos otras salidas: yo tengo un par de discos como solista, Saúl Hernández también, Diego Herrera hizo un disco hace unos años, Sabo Romo con el ‘Rock Sinfónico’... Eso nos ayuda a no estar tan ensimismados. Nos damos nuestros tiempos, nuestros descansos: luego regresamos a tocar con la banda. Creo que esa es una de las fórmulas del éxito y de que sigamos juntos”.

