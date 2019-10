Celebrar los XXX

Cuca alista las celebraciones por sus treinta años de vida, que abarcarán desde este octubre hasta el mismo mes del próximo año. Este sábado 26 la agrupación se presentará en el Auditorio Telmex para dar un adelanto de “Pornoblattea”, su octavo disco de estudio.

En encuentro con los medios, José Fors, guitarrista y vocalista de Cuca, resaltó lo especial que es presentarse en Guadalajara, además en un recinto como el que los recibirá, que garantiza un sonido de gran calidad. El músico y pintor resaltó que su próximo disco será el tercero con Alex Otaola como guitarrista principal, un integrante que los ha hecho producir más material: “Me exige mucho, pero de una manera inteligente. Si algo no le gusta, propone, no es que solo diga ‘No me gusta’”. Del músico Otaola, también guitarrista de Santa Sabina, el vocalista de Cuca afirmó que es “Muy a gusto trabajar con él. Es muy chistoso, pero muy serio en la música. En los breaks que tomamos siempre está buscando alguna figura con la guitarra”, afirmó. Fors bromeó sobre la influencia de Otaola en Cuca, al llamar a la banda “Santa Cuca”. Además de Fors y Otaola, Cuca lo conforman Nacho González y Carlos Avilez.

Del proceso creativo de “Pornoblattea”, el líder de Cuca compartió que fue diferente a los dos discos previos, que surgieron más de las sesiones de “garage” del grupo. Para esta próxima producción José Fors trabajó canciones previas, en donde exploró su vena cubana con referencias al son de Cuba: el reto, agregó, fue llevar esas composiciones al sonido de Cuca, “Un sonido heavy-son”, comentó Fors. Entre las canciones que vendrán en el álbum, adelantó Fors, hay temas que no tienen el sonido típico de una canción de Cuca, como una en donde se incluye un piano. Dicho disco tendrá cuatro sencillos; para uno de ellos preparan un video en stop-motion, un sueño por cumplirse para el grupo.

Durante estos treinta años desde la fundación de Cuca, recordó Fors, fueron cinco años los que estuvieron fuera de circulación. Cuando regresaron “Cuca ya no era una cosa de nosotros. La gente nos mantuvo vivos esos cinco años”, de allí la importancia de celebrar con el público de su ciudad. Esta noche del sábado será una gala, comentó el cantante: “luego habrá oportunidad para otras tocadas más punks”, agregó.

En estos tres decenios de carrera, Cuca ha generado cierta polémica por sus letras irreverentes y desenfadadas. Lo más reciente en su repertorio con ese perfil ha sido “Feminazi”, una “canción de amor”, según Fors: “La feminazi no es lo mismo que la mujer que busca la igualdad, que la feminista. La feminazi es la que odia a todos los hombres por parejo, porque son hombres. Yo no creo que ninguna mujer dentro de sus cabales deba de ofenderse por el asunto de ‘Feminazi’. Si leyeran la letra se darían cuenta de que es una canción de amor chistosa”.

Aunque el concierto de este sábado sí tendrá una producción de visuales (en donde Fors participó), el show busca ser un concierto directo de rock, pues Cuca subirá a tocar: “Como nos vestimos en el día a día. Como los Ramones, subimos a tocar, 1, 2, 3, 4 y la siguiente canción”. Cuca tocará el sábado sin grupos teloneros, por lo que darán un show más largo: “Tengo 61 años, pero nada más volteó los números y me siendo como de 16”, comentó Fors sobre su pasión de seguir en el escenario tocando rock.

Agéndalo

Cuca XXX Aniversario / sábado 26 de octubre/ 21:00 horas/ Auditorio Telmex.