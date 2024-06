Raquel Bigorra admite alegrarse por Bisogno, pero no piensa pedirle perdón

Raquel Bigorra, señala que aunque “algunos llegaron a decir”, ella no recurrió a la brujería para afectar a Daniel Bisogno.

La conductora incluso detalló que se encuentra feliz que ver que "el Muñeco" se encuentra mejor y se está recuperando , luego de la temporada en la que atravesó algunos problemas de salud, pero que a pesar de eso, no busca disculparse con él por los problemas que tuvieron en el pasado, pues afirma que ella nunca le causó algún daño.

Durante la alfombra roja del espectáculo "Fuerza Bruta", acompañada de su esposo, Alejandro Gavira, y su hija, la pequeña Rafaella, la cubana enfrentó los cuestionamientos de la prensa sobre los dichos de un famoso vidente, quien sugirió que ella había estado involucrada en el deterioro de salud de Bisogno pues, supuestamente, habría recurrido a fuerzas oscuras para dañarlo.

Bigorra negó categóricamente haber estado involucrada y hasta mencionó que estaba alegre de ver cómo ha salido adelante el conductor de "Ventaneando" con quien, por años, sostuvo una estrecha amistad.

"Y ya le hice otro trabajo para curarlo", bromeó. "Porque ya vi que está bien y me da mucho gusto", ahondó.

La famosa puntualizó que, a pesar de que su relación con Daniel no quedó en buenos términos, no le desea ningún mal.

"Creo que he tenido diferencias con pocas personas, porque soy bastante ligth, hay diferencias en la carrera, en la vida, pero nunca jamás le desearía mal a nadie y, eso de la brujería, mucho menos", expresó.

Y aunque se alegra por Bisogno, aseguró que no tiene ningún interés en acercarse a él para limar asperezas o pedirle una disculpa.

"No, ¿cómo para qué?, malentendido no fue, no se hagan... si ustedes saben lo que pasó, de mi parte no hay nada, yo he seguido viviendo mi vida, creando, generando con mi familia, para mí, en mi vida, todo está bien", ahondó.

Cabe recordar que, en 2020, la amistad entre Daniel y Raquel se fracturó, luego de que el conductor y las y los conductores de "Ventaneando" sugirieran que había sido ella quien persuadió a la ex de Bisogno, Cristina Riva Palacio, para que le pidiera el divorcio, pues la madre de Michella se habría enterado de una situación que sólo ella conocía.

En su momento, Raquel negó que eso fuera verdad y, en cambio, expresó que había sido un chisme montado por Bisogno y Pati Chapoy para distraer la atención de las fotografías, publicadas en una revista, donde el conductor aparecía besando a un hombre.

Sin tapujos, la también cantante dio a entender que ella estaba enterada de la orientación sexual del conductor, la cual, de acuerdo con su versión, había ocultado todos estos años por temor a ser rechazado en el mundo de la televisión.

