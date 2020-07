Ralf presenta nuevas aventuras

Este próximo 2 de agosto Ralf presenta “Aventúrate con Ralf”, un espectáculo en línea donde los espectadores tendrán la decisión sobre qué pasará en su travesía por un acuario. La estrella de TikTok platicó sobre este nuevo formato: “Me emociona muchísimo: es en vivo, pero aquí la gente controla todo lo que hago. Como si estuviera en un videojuego y yo soy el personaje. Quienes lo están viendo tienen el control del videojuego, deciden para dónde voy, qué tengo que hacer, cómo interactúo con todos los animales que están en el acuario”.

La sesión se hará a puerta cerrada en Acuario Inbursa: el público podrá asistir vía streaming (boletos en www.eticket.mx). Además habrá una sesión de meet & greet, con videollamada y preguntas y respuestas. “En vez de dar un concierto o hacer un podcast nos llamó la atención para hacer algo completamente diferente. Mi primicia siempre se ha basado en salirme de la caja”.

Ralf recordó cómo ha sido su camino en las redes sociales: “Empecé en YouTube en 2014, siempre había querido triunfar ahí, crecer. Era un sueño, me lo tomaba muy en serio. Lo que más me ayudó fue la plataforma de TikTok, la empecé a usar desde 2016”.

A largo plazo, Ralf planea pasar a los medios tradicionales “ya sea actuando o en la música. Son dos cosas que me gustan. Ya he tenido la oportunidad de participar en un proyecto actoral, aunque me gustaría más seguir por la música. He tenido la oportunidad de estar en estudios de grabación, aprender. En casa estoy armando el mío, para hacer alguna maqueta y aprender”.

