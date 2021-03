Juan Osorio se pregunta: “¿Qué le pasa a mi familia?”

De lunes a viernes a las 20:30 horas a través de Las Estrellas, se transmite el melodrama “¿Qué le pasa a mi familia?”, protagonizado por Diana Bracho, Eva Cedeño y Mane de la Parra, Gonzalo Peña, entre otros actores más. La producción es de Juan Osorio, y el creativo conversa en entrevista con EL INFORMADOR sobre la satisfacción que le da que la audiencia haya recibido el proyecto de la mejor manera en su primera semana de estreno.

“Estamos muy contentos, tengo que reconocer la labor de los periodistas, quienes han hecho un trabajo muy bonito para que la gente se entere de esta novela. En su primera semana comenzó en primer lugar y terminó en primer lugar (de audiencia), eso quiere decir que ha gustado la propuesta de una telenovela familiar”.

La trama gira sobre “Luz Torres” (Diana Bracho) y sus tres hijos, “Regina” (Eva), “Mariano” (Gonzalo Peña) y “Lalo” (Emilio Osorio). Ella tiene una rosticería como negocio y con ésta ha sacado adelante a su familia; sin embargo, se siente ignorada por sus hijos, incluso “Mariano”, quien es médico, se avergüenza de ella. Es así que “Luz” toma la decisión de demandarlos, lo que generará una serie de repercusiones.

Luego de interpretar a grandes villanas en la televisión, “Diana” en sus últimos proyectos, de la mano de Juan Osorio, ha desarrollado personajes cercanos a la gente, transformándose en una madre que da todo por su familia: “Diana es una actriz que el pueblo quiere y adora y eso nos ha permitido que sus personajes sean entrañables y que hagan conexión con el pueblo, así que es muy importante que actrices como ella nos regalen su arte”.

Se recupera tras enfermarse de COVID-19

“¿Qué le pasa a mi familia?” es de los primeros proyectos en televisión en México donde se puede ver a los personajes utilizando mascarilla y propiciando la sana distancia, incorporando la nueva realidad hacia la ficción, explica Juan Osorio que esto lo están haciendo así porque quiere que el público se dé cuenta de cómo la televisión y la gente que genera contenidos están trabajando bajo estas nuevas circunstancias para seguir ofreciendo la calidad de siempre.

Juan pasó días complicados tras enfermarse por COVID-19: “Soy muy afortunado porque después de la experiencia con el COVID-19 sí la vi difícil, pero uno se levanta de esa, así como otros no se han podido levantar, como le pasó a varios compañeros de trabajo. Quiero transmitirle a la gente mi cariño y mi pasión por el trabajo que yo hago, y de esa forma, hacer un contenido con el que la gente tenga una conexión”.

Señala que ahora está viviendo las secuelas de la enfermedad, pero le han comentado sus médicos que en tres meses estará recuperado. “Tengo una merma dentro de los pulmones para mi oxigenación, tengo un problemita por ahí en el riñón y una pierna que me anda dando lata”, el trabajo es el que lo ha ayudado a seguir adelante.

En medio de la polémica

¿Qué te pasa Gonzalo Peña?

Uno de los actores principales de la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?” es Gonzalo Peña, el cual ayer fue señalado por la actriz y conductora Daniela Berriel de ser cómplice del abuso sexual cometido en agravio de la misma Berriel, por un amigo de Peña de nombre Eduardo Ojeda.

El presunto delito habría ocurrido hace un año en Acapulco, y el día de los hechos Daniela hizo la denuncia correspondiente, pero a un año de ello, las autoridades no le han dado respuesta, y los involucrados siguen libres.

"No ha pasado nada, ellos siguen libres, ellos siguen su vida como si nada, es más, me acosan, me mandan mensajes", expresó en el video que posteó en sus redes sociales.

Finalmente, puntualizó que esto no se trata de mujeres contra hombres, sino de mujeres y hombres en contra de los abusadores, y llamó a las mujeres a no guardar silencio ante estas situaciones de abuso y acoso.

Hasta el momento, ni Juan Osorio ni el actor de "¿Qué le pasa a mi familia?" ha respondido nada al respecto, pero en las redes sociales de la telenovela, cibernautas han expresado que Gonzalo Peña quede fuera del proyecto.

