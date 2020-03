Que la lucha feminista sea un punto de no retorno: Diego Luna

Diego Luna dice que, al contrario de lo dicho esta mañana por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien dijo no tener en mente el paro de mujeres el próximo lunes, él sí. El mandatario había anunciado para el mismo día el inicio de venta de boletos para la rifa del avión, por lo cual recibió críticas por parte de distintos sectores.

"Yo si lo tenía presente", dijo Luna a una pregunta expresa. "Pero hablemos del paro, de lo que significa, de lo que se trata, eso nos toca a los que tenemos un micrófono y que esto (la lucha feminista) sea un punto de no retorno". La declaración la dio durante la presentación de la "Gira de Documentales Ambulante", en cuya organización trabajan, en su mayoría mujeres.

"El domingo marchamos y el lunes nos sumamos al paro, sólo los hombres van a trabajar ese día", destacó Paulina Suárez, directora de Ambulante. El evento cinematográfico que cumple 15 ediciones iniciará el 19 de marzo y recorrerá ocho entidades, entre ellas Querétaro, Durango, Oaxaca y Ciudad de México.

"Ha sido un viaje maravilloso y gracias por haber decidido madurar con nosotros, en esa primera reunión nos veíamos seguros de lo que íbamos a hacer, pero no sabíamos cómo", rememoró Luna. Ambulante 2020 tendrá 150 películas, procedentes de 40 países y habladas en 20 idiomas. El 70 por ciento de las actividades se da fuera de las salas de cine, como plazas públicas, bibliotecas y galerías. "El crecimiento se nota cuando ya se cayó el pelo, cuando comenzó yo no tenía hijos, no había viajado tanto y ahora nos ha pasado la vida por encima", apuntó el actor.

NTX / Q. Blanco

jb