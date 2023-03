El Festival de Jazz de la primavera regresa a la playa de Puerto Vallarta, Jalisco para poner un gran ambiente con todos los ciudadanos y turistas, luego de que tuvo que suspenderse por la pandemia del COVID-19 que llegó a México en el 2020.

Del 14 de marzo al 22, semana de puente en México, estarán presentes 23 bandas las cuales se darán cita en la playa de los muertos para celebrar la llegada de la primavera a Puerto Vallarta, donde por una semana los locales y turistas podrán escuchar y disfrutar composiciones musicales cerca de la costa completamente gratis.

El festival, celebrado en el popular restaurante Cuatas y Cuetes, tuvo que ser suspendido por medidas de seguridad por el periodo de la pandemia, sin embargo este año Liliana Buneder, organizadora y cantante, afirmó que regresan con mucha fuerza y una gran convocatoria de bandas.

“Apapacho, así es como se va a llamar nuestro festival de este año, el festival del apapacho, porque así como los vamos a apapachar a ustedes, queremos apapacharnos todos. Tuvimos unos años en los que no nos hemos visto, en los que no nos hemos abrazado, no hemos estado conviviendo con la gente más cercana. Los músicos estamos muy acostumbrados a tocar entre todos y a cotorrear, para nosotros es un poco más fácil acceder gracias a la música, pero la gente no, entonces queremos que la gente vuelva a nosotros a volvernos a abrazar”, compartió Liliana.

El festival cumplirá 27 años desde que Martín Montenegro, saxofonista, y Tete Zermeño, la dueña del local, lanzaron la propuesta de difundir el Jazz en la costa de Puerto Vallarta, sin embargo, Liliana Buneder, afirma que no ha habido mucho impacto entre los locales, sino que el reconocimiento lo reciben más de audiencias extranjeras, por lo tanto hacen un llamado a los Vallartenses a acercarse y disfrutar del festival.

“Tenemos mucha gente que viene del Canadá de Estados Unidos pero el vallartense no tiene ni idea que existe este festival entonces queremos que se enteren de este y de todas las actividades”.

Festival apapachandonos

Desde el 14 de marzo la comunidad del Jazz celebra la llegada de la primavera y continuarán hasta el día 22. Todos los días se presentarán tres grupos musicales a partir de las 18 horas, excepto el día 21 que empezarán desde las 13 horas y cada hora habrá un grupo diferente, otra diferencia es que, en dicho día, el escenario se mudará a la playa.

“El día del 21 de Marzo se junta mucha gente, porque justamente llama mucho la atención un escenario mucho más grande en la playa entonces ahora sí que agárrense el lugar que puedan, incluso pueden estar sentados hasta en la playa si no encuentran mesa”, apuntó la organizadora, quien además sostuvo que todos los días serán gratuitos y sin restricciones, salvo por el consumo que se haga dentro del restaurante.

MF