Prime Video: Jake Gyllenhaal está listo para protagonizar Road House

Prime Video anunció que el actor nominado al Oscar, Jake Gyllenhaal (The Guilty, Nightcrawler, Brokeback Mountain) protagonizará "Road House", una visión reimaginada de la película de 1989 de MGM, con Doug Liman (The Bourne Identity, Mr. and Mrs. Smith) como director a partir de un guion escrito por Anthony Bagarozzi (The Nice Guys) y Charles Mondry, en tanto que Joel Silver (The Matrix, Die Hard) estará como productor desde su compañía Silver Pictures, y JJ Hook, Alison Winter y Aaron Auch serán productores ejecutivos.

El elenco incluye a Billy Magnussen (No Time to Die), Daniela Melchior (The Suicide Squad), Gbemisola Ikumelo (A League of Their Own), Lukas Gage (The White Lotus), Hannah Love Lanier (A Black Lady Sketch Show), Travis Van Winkle (You), B.K. Cannon (Why Women Kill), Arturo Castro (Broad City), Dominique Columbus (Ray Donovan), Beau Knapp (Seven Seconds) y a Bob Menery.

Un ícono cinematográfico

Desde el debut en 1989 de la amada película original protagonizada por Patrick Swayze, el filme y su personaje principal "Dalton", se han consolidado globalmente en el espíritu del entretenimiento moderno.

Esta nueva versión sigue a un ex peleador de UFC (Gyllenhaal) quien toma un trabajo como parte del equipo de seguridad en la entrada de un duro antro al lado de la carretera (un "roadhouse") en los Cayos de Florida, pero pronto descubre que no todo es lo que parece en ese paraíso tropical.

"Road House es un homerun para nosotros. No solo es una apreciación de los fans de la original, es una gran película, divertida y para un público amplio. Estamos emocionados de colaborar con Joel, Doug y este gran elenco liderado por Jake Gyllenhaal, y que se hayan reunido para reimaginar la clásica película de MGM como una aventura llena de acción para nuestro público global", dijo Jennifer Salke, quien encabeza Amazon Studios.

"Estoy emocionado de dar mi propio giro al legado de Road House. No puedo esperar a que el público vea lo que Jake y yo estamos haciendo con este papel icónico", dijo el director Doug Liman.

"La película original de Road House tiene un lugar especial en mi corazón y estoy emocionado de llevar esta versión nueva y reimaginada al público alrededor del mundo. Doug y yo hemos hecho algunas grandes y bulliciosas películas de acción y estamos listos para darlo todo con esta", dijo el productor Joel Silver.

Así avanza la producción

La película Amazon Original entrará en producción en República Dominicana este mes y llegará a Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo en su estreno aún con fecha por revelar.

El talento

Como actor nominado al Oscar y al premio Tony, Gyllenhaal actúa en la próxima película de Guy Ritchie, The Interpreter.

El trabajo de Gyllenhaal como productor también es reconocido igualmente y su compañía productora Nine Stories se ha establecido con fuerza, recientemente produciendo The Guilty de Antoine Fuqua, también protagonizada por Gyllenhaal, que estuvo en el lugar uno de películas de Netflix durante tres semanas.

Liman es un director y productor de televisión, mejor conocido por dirigir la aclamadas y muy queridas películas como Swingers, The Bourne Identity, Mr. and Mrs. Smith, American Made y Live Die Repeat (Edge Of Tomorrow). Sus créditos de televisión incluyen Suits, The O.C., Covert Affairs, y la próxima serie de Netflix, The Recruit. También está en el consejo del Legal Action Center y del Arthur Liman Center for Public Interest Law en la escuela de leyes de Yale.

Silver regresa a este clásico después de ser productor en la película original de 1989. Silver también ha producido y ha sido productor ejecutivo en más de 100 películas y programas de televisión incluyendo The Book of Eli, The Nice Guys, las películas de Sherlock Holmes, Kiss Bang, las películas de Lethal Weapon, las primeras tres películas de Matrix, Swordfish, Demolition Man, Predator y Predator 2, Die Hard y Die Hard 2, Speed Racer, V for Vendetta, House of Wax, RocknRolla, Project X, Brewster's Millions y 48 Hrs. También fue el productor original de la serie de Veronica Mars.

MF