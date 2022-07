Prime Video: Estos serán los estrenos de la plataforma en la Comic-Con 2022

Prime Video anunció los paneles que tendrá en la Comic-Con 2022 de San Diego, teniendo entre sus estrenos y avances estelares a las nuevas series: “The Lord of the Rings: The Rings of Power” y “Paper Girls”, además de la serie de cortos animados “The Wheel of Time: Origins”.

Estos paneles serán presentados a los fans con noticias de última hora, contenido exclusivo, avances especiales y respuestas a todas las preguntas que surjan en el encuentro, además de que la plataforma Prime Video también ha revelado que será el anfitrión de una proyección especial para fans de “Paper Girls” programada para el viernes 22 de julio, y será el patrocinador de la fiesta anual de Entertainment Weekly el sábado 23 de julio.

¿Cuáles son los paneles de Prime Video?

The Wheel of Time: Origins

“The Wheel of Time: Origins” es una serie de cortos animados que sirve de complemento para la exitosa serie de fantasía épica, “The Wheel of Time”, en Prime Video.

“The Wheel of Time: Origins” lleva a los fans hasta lo más profundo de “The Wheel of Time” y su vasta historia y temáticas. Únete al equipo creativo y a una persona invitada sorpresa detrás de The Wheel of Time: Origins, mientras llevan a los fans a una conversación profunda sobre la realización de esta serie complementaria, junto con una presentación exclusiva en video que promete llevar un poco de la magia de Comic-Con a los asistentes.

¿Dónde y cuando?

El jueves 21 de julio a las 16:15 horas (Hora San Diego) en el Room 6ª.

The Lord of the Rings: The Rings of Power

“The Lord of the Rings: The Rings of Power” llevará a las pantallas, por primera vez, las leyendas heroicas de la mítica Segunda Edad de la historia de la Tierra Media.

Este épico drama, situado miles de años antes de los eventos de “The Hobbit” y “The Lord of the Rings”, de J.R.R. Tolkien, llevará a los espectadores a una era en la que se forjaron grandes poderes, reinos alcanzaron la gloria y cayeron en la ruina, héroes improbables fueron puestos a prueba, la esperanza colgó de las más delgadas cuerdas, y el villano más grande que haya fluido de la pluma de Tolkien amenazó con cubrir al mundo con oscuridad.

Comenzando en una época de paz relativa, la serie sigue a un grupo de personajes, conocidos y nuevos, mientras confrontan el temido resurgimiento de la maldad en la Tierra Media. De la oscuridad profunda de las Montañas Nubladas, los majestuosos bosques de la capital élfica de Lindon, el impresionante reino insular de Númenor, hasta los lugares más lejanos del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que vivirán mucho después de que ellos se hayan ido.

¿Dónde y cuándo?

El viernes 22 de julio a las 10:30 horas (Hora San Diego), en el Hall H.

Paper Girls

De Amazon Studios, Legendary Television y Plan B llega “Paper Girls”, una historia de adolescentes, ciencia ficción y aventura, basada en las exitosas novelas gráficas de Brian K. Vaughan y Cliff Chiang.

Creadores y productores ejecutivos revelarán un vistazo profundo a lo que podemos esperar cuando esta serie llegue a Prime Video el 29 de julio, pues “Paper Girls” es un viaje personal en el que hay mucho en juego, y que sigue a cuatro repartidoras de periódicos—Erin, Mac, Tiffany y KJ—quienes se encuentran en su ruta de entregas en las primeras horas de la mañana después del Halloween de 1988, cuando se ven involucradas en el fuego cruzado entre viajeros del tiempo en guerra, cambiando el rumbo de sus vidas para siempre.

Transportadas al futuro, estas chicas deberán encontrar una forma de regresar a su hogar en el pasado, un viaje que las llevará cara a cara con versiones adultas de sí mismas y con la Old Watch, una facción militante de viajeros en el tiempo que han prohibido el viaje en el tiempo para mantenerse en el poder. Para sobrevivir, las chicas tendrán que sobreponerse a sus diferencias y aprender a confiar entre ellas y en sí mismas. ¿Dónde y cuándo? El viernes 22 de julio a las 13:30 horas (Hora San Diego), en el Ballroom 20.

Proyección especial de Paper Girls para fans

Este evento, que se llevará a cabo en una azotea, incluirá bebidas y comidas con temática de los 80’s, dinámicas para regalo de posters exclusivos y momentos especiales para toma de fotos para los fans.

¿Dónde y cuándo?

El viernes 22 de julio a las 19:00 horas (Hora San Diego) en el Rooftop del Cinema Club Embarcadero, del Manchester Grand Hyatt.

