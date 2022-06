El Señor de los Anillos: "Los Anillos del Poder" tendrá su estreno en la Comic-Con

La plataforma Prime Video anunció que, previo a que "El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder" se sume a su catálogo el próximo 2 de septiembre, se tendrá un estreno exclusivo en la próxima edición de la Comic-Con, en donde los showrunners J.D. Payne y Patrick McKay, así como parte del elenco, estarán presentes para mostrar la nueva historia de "Tierra Media".

Prime Video confirmó que la serie "El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder" será uno de los eventos estelares de la Comic-Con International, celebrada en San Diego, el próximo mes de julio y será en el escenario del Hall H, donde por primera vez se mostrarán escenas completas de la nueva trama

El panel de "The Lord of the Rings: The Rings of Power" presentará al equipo internacional de actores que da vida al nuevo y legendario grupo de personajes de la Segunda Edad de J.R.R. Tolkien.

Además de tener a los showrunners J.D. Payne y Patrick McKay como productores ejecutivos de la serie, la nueva entrega de "The Lord of the Rings" estará protagonizada por Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman y Sara Zwangobani.

¿De qué tratará The Lord of the Rings: The Rings of Power"?

La serie "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder", de Prime Video, trae por primera vez a la pantalla las leyendas heroicas de la Segunda Edad de la historia de la Tierra Media.

Este drama épico se sitúa miles de años antes de los eventos de "El Hobbit" y "El Señor de los Anillos", de J.R.R. Tolkien, y llevará a los espectadores de regreso a una era en la que los grandes poderes fueron forjados, reinos ascendieron a la gloria y cayeron a la ruina, héroes improbables fueron puestos a prueba, la esperanza pendió del hilo más fino, y uno de los villanos más grandes surgidos de la pluma de Tolkien amenazaron con cubrir de oscuridad el mundo.

Comenzando en un tiempo de paz relativa, la serie sigue a un ensamble de personajes tanto familiares como nuevos, mientras enfrentan el temido resurgimiento del mal en la Tierra Media. Desde las oscuras profundidades de las Montañas Nubladas, hasta los majestuosos bosques de la capital élfica de Lindon, el impresionante reino de la isla de Númenor y los confines más lejanos del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que vivirán mucho después de que se hayan ido.

JL