Este próximo viernes 7 de julio se estrena en la plataforma Prime Video, la serie de comedia mexicana "Chavorrucos", protagonizada por Juan Soler, Rodrigo Murray, Freddy Ortega, Cristián de la Fuente, Julio Bracho y Dalilah Polanco. Son ocho episodios de media hora cada uno donde el espectador se sentirá identificado con estos personajes que transitan por una importante etapa de su vida, entre los 45 y los 55 años.

A propósito, EL INFORMADOR, conversó con el guionista de este proyecto, Charlie "El Huevo" Barrientos, quien es hermano del comediante "El Diablito", quien hará una participación especial al igual que Sergio Goyri, entre otros actores. La serie se verá en más de 240 países.

"Nazareno Pérez Brancatto, quien es el productor, junta a Esteban Garrido conmigo y nos ponemos a escribir este concepto, el cual es una serie sobre chavorrucos. Esteban y yo desarrollamos situaciones y personajes que creo que están muy identificables con el público y con la gente que ya somos chavorrucos, pero también con los hijos de esta generación, sus padres y sus parejas". La dirección corre a cargo de Magaby García.

Sobre el elenco, Barrientos resalta: "Son caras muy conocidas y estelares, a mí en los particular me encanta que vayan saliendo un poco de las novelas y de lo que estamos acostumbrados a verlos, para que lleguen a la comedia, pues algunos de ellos no la habían hecho y los que ya la habían desarrollado, hacen unos personajes que no son los típicos, sino que van a interpretar a estos hombres en la crisis de la adultez, encontrado el significado de la vida, y acompañados de nuestra estrella femenina, quien es Dalilah Polanco y quien interpreta a la terapeuta que junta a este grupo de chavorrucos".

Expresa Barrientos que el espectador no verá precisamente en pantalla las situaciones que les han pasado a los creadores de la serie, "pero sí son situaciones similares que nos sucedieron o que nuestros amigos nos platicaron que han tenido. Las situaciones son universales a final de cuentas".

Sobre su propia percepción, Charlie se declara un chavorruco, "tengo 47 años y todavía ando de tenis, que más que sea un elemento específico éste, creo que al final la regla para ser chavorruco, es quererte aferrar a la juventud. Yo me identifico en ese medio, tengo hijos e hijas jóvenes y tratas de hablar como ellos, comprenderlos... a veces tienes diferencias con la música que escuchan, pero tal vez por verte cool, la oyes. Es como esa onda de entrar en una crisis en la que vamos envejeciendo todos y quieres aferrarte a la juventud"

"El Huevo" ya tiene varios proyectos en Prime como "Mi tío", "Hasta la madre del día de las madres" y "El Teniente Harina". Sobre desarrollar humor y comedias en momentos donde hay ciertos límites que no se deben pasar, acota: "Hay una línea muy delgada con toda esta corrección política que está existiendo en la comedia. Yo solo tengo un argumento para defender libertad de ésta, que tiene que ser incorrecta por naturaleza. Y lo más importante allá afuera es que el mundo es muy cruel y hay cosas que pasan que son muy canijas, y a veces es más fuerte lo que pasa que lo que puede haber relacionado con un chiste y la gente se va sobre esto, en lugar de ver lo que pasa afuera. La comedia es este medio que debe de seguirse expresando a favor de los oprimidos y la libertad de expresión. Hay que reír, porque no todo puede ser llorar y quejarse".

El guionista resalta también que está trabajando en otros proyectos de series y películas. El 13 de julio se estrenará la segunda temporada de "La noche del Diablito" que se puede ver por ViX. Y además, Barrientos está muy contento porque está desarrollado una serie junto con Juan José Campanella, El director argentino ganador del Oscar.

