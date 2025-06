México se quedó con las ganas de ver a Joy Huerta subir al escenario del Radio City Music Hall, para recibir lo que hubiera sido su primer Premio Tony, ya que estaba nominada por su trabajo en el musical "Real women have curves", y que finalmente se llevaron los compositores Will Aronson y Hue Park, por "Maybe happy ending".

La puesta de la mexicana contendía en dos categorías, Mejor banda sonora original, y Mejor actriz de reparto en un musical, para Justina Machado, que tampoco pudo llevarse este premio.

El gran ganador de la noche fue precisamente "Maybe happy ending", que se llevó a casa seis estatuillas, incluyendo Mejor musical; seguido de "Buenavista Social Club", con cuatro; y "Sunset Boulevard" se quedó con tres, entre ellos Mejor reestreno de un musical.

A pesar de que durante toda la ceremonia la anfitriona de esta edición, Cynthia Erivo, hizo mención a George Clooney, el actor no consiguió alzarse con la victoria en la categoría de Mejor actor principal en una obra de teatro; en su lugar fue Cole Escola quien lo ganó por su trabajo en la comedia "Oh, Mary!"

La noche también estuvo llena de lágrimas y discursos que dejaron una marca en el corazón de los asistentes, como el de Nicole Scherzinger, quien ganó el rol de Mejor actriz principal en un musical; y es que la también cantante aseguró que su triunfo era una muestra inequívoca de que "el amor siempre triunfa".

Esta es la lista completa de ganadores:

Mejor Obra: Purpose

Purpose Mejor musical: Maybe Happy Ending

Maybe Happy Ending Mejor reestreno de una obra: Eureka Day

Eureka Day Mejor reestreno de un musical: Sunset Boulevard

Sunset Boulevard Mejor actriz principal en una obra de teatro: Sarah Snook -The Pictureof Dorian Gray

Sarah Snook -The Pictureof Dorian Gray Mejor actor principal en una obra de teatro: Cole Escola - Oh, Mary!

Cole Escola - Oh, Mary! Mejor actriz principal en un musical: Nicole Scherzinger - Sunset Boulevard

Nicole Scherzinger - Sunset Boulevard Mejor actor principal en una obra de teatro: Darren Criss - Maybe Happy Ending

Darren Criss - Maybe Happy Ending Mejor actor de reparto en una obra de teatro: Francis Jue - Yellow Face

Francis Jue - Yellow Face Mejor actriz principal en una obra de teatro: Kara Young - Purpose

Kara Young - Purpose Mejor actor de reparto en un musical: Jak Malone - Operation Mincemeat:A New Musical

Jak Malone - Operation Mincemeat:A New Musical Mejor actriz de reparto en un musical: Natalie Venetia Belcon- BuenaVista Social Club

Natalie Venetia Belcon- BuenaVista Social Club Mejor dirección en obra: Sam Pinkleton - Oh, Mary!

Sam Pinkleton - Oh, Mary! Mejor dirección en un musical: Michael Arden - Maybe Happy Ending

Michael Arden - Maybe Happy Ending Mejor guion en un musical: Will Aronson y Hue Park - Maybe Happy Ending

Will Aronson y Hue Park - Maybe Happy Ending Mejor banda sonora original: Will Aronson y Hue Park - Maybe Happy Ending

Will Aronson y Hue Park - Maybe Happy Ending Mejor diseño escénico en una obra: Miriam Buether y 59 - StrangerThings: The First Shadow

Miriam Buether y 59 - StrangerThings: The First Shadow Mejor diseño escénico en un musical: Dane Laffrey y George Reeve - Maybe Happy Ending

Dane Laffrey y George Reeve - Maybe Happy Ending Mejor diseño de vestuario de una obra: Marg Horwell - The Picture of Dorian Gray

Marg Horwell - The Picture of Dorian Gray Mejor diseño de vestuario de un musical: Paul Tazewell - Death Becomes Her

Paul Tazewell - Death Becomes Her Mejor diseño de iluminación en una obra: Jon Clark - Stranger Things: The First Shadow

Jon Clark - Stranger Things: The First Shadow Mejor diseño de iluminación en un musical: Jack Knowles - Sunset Boulevard

Jack Knowles - Sunset Boulevard Mejor diseño de sonido en una obra: Paul Arditti - Stranger Things: TheFirst Shadow

Paul Arditti - Stranger Things: TheFirst Shadow Mejor diseño de sonido en un musical: Jonathan Deans - Buena Vista Social Club

Jonathan Deans - Buena Vista Social Club Mejor coreografía: Patricia Delgado y Justin Peck - Buena Vista Social Club

Patricia Delgado y Justin Peck - Buena Vista Social Club Mejor orquestación: Marco Paguia - Buena Vista Social Club

